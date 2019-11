Ekspertens 5 bud på at komme i bedre form

I podcasten "Mediano Health" fortæller Eskild Ebbesen, hvorfor det lige præcis er de fem idrætsgrene, som er at foretrække, hvis du skal have pulsen op og booste konditionen.

Vil du gerne i lidt bedre form, og har du planer om at forbedre din kondition, så er disse 5 sportsgrene at foretrække.

Mere om Mediano Health Mediano Health er en podcastserie, som drives af idrætsfysiolog og vægttabskonsulent Henrik Duer.





Han er blandt andet kendt for tv-udsendelserne "Ekstremt fed - et år til at redde livet", hvor han vejledte svært overvægtige med at tabe sig.





Podcasten er delt i to dele. Den ene - Træningstimen - har på skift besøg af træningseksperter som Eskild Ebbesen.

Den anden del har besøg af forskellige personer, som fortæller deres vægttabshistorie.





Roning er bedst

Ikke uventet lægger Eskild Ebbesen størst vægt på, at man kan træne sig til en god kondition ved roning.

Dog ikke den roning, som foregår på vandet, hvor man ud over fysisk styrke i høj grad også skal mestre balance og koordination, men den roning, der foregår i en romaskine. Her kan de fleste nemlig være med uden samtidig at skulle koncentrere sig om at holde balancen.

Det er nu ikke fordi han selv har tilbragt tusindvis af timer med roning, at Eskild Ebbesen mener, roning i en romaskine er mest effektivt.

Han understreger, at man i romaskinen aktiverer rigtig mange muskler i både over- og underkrop samtidig med, at man ikke får de stød og slag, som kommer, når man træner løb.

Rotræningen er altså mere skånsom for kroppen, hvilket betyder, at man kan træne mere kontinuerligt end løb, hvor det i højere grad er nødvendigt at holde pause og restituere mellem løbeturene.