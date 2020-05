Ekspert om cykelskader: Midaldrende motionsryttere er for selvsikre

Om UlykkesLinjen

UlykkesLinjen giver gratis og uvildig vejledning for at hjælpe ulykkespatienter og deres pårørende til at tackle de udfordringer, der kan opstå efter en ulykke. Ved telefonerne sidder en erfaren gruppe af rådgivere, der kan trække på et bagland af specialister, bl.a. jurister, læger, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter, der er tilknyttet UlykkesPatientForeningen. Initiativet til UlykkesLinjen er skabt i samarbejde mellem Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen. UlykkesLinjen modtager økonomisk støtte fra Offerfonden og har tilbudt gratis og uvildig vejledning siden august 2015.