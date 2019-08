Du skal jagte lykken

Vi vil lykken, og vi jagter lykken. Og det skal vi blive ved med. For lykke og det gode liv er det allervigtigste for et menneske.

Han har skrevet bogen "På sporet af din lykke". I bogen slår Søren Harnow Klausen et slag for at give lykken en chance til – både i livet og i samfundsdebatten. Bogen guider vej til det gode liv gennem eksempler fra både filosofi, musik og populærkultur som biografier og ugebladsbrevkasser.

- Man finder svar på, hvad lykke er i bogen. Det er dog ikke sådan, at man kan slå op på sidste side og læse svaret, men skal sætte svaret sammen af de byggeklodser, som jeg præsenterer meget klart, understreger Søren Harnow Klausen.

- Bogen taler til den almindelige læser om et kompliceret emne som lykke. Derfor går jeg længere end jeg plejer og siger noget forholdsvis direkte om, hvordan man bedst kan leve sit liv. Men det forbliver også en sandhed, at den enkeltes lykke i detaljer må den enkelte selv tage vare på, siger Søren Harnow Klausen.

Filosofiprofessoren giver tre tommelfingerregler, der kan hjælpe til et mere lykkeligt liv:

1. Gode oplevelser er ikke at foragte – Gode oplevelser er ofte et fy-ord, når akademikere beskæftiger sig med lykken. Det opfattes som noget hurtigt og overfladisk, der formentlig indebærer, at man spiser for meget mad og kører i hurtige biler, der forurener. Men det er en alt for snæver forståelse. Man er nødt til at se gode oplevelser i deres egen sammenhæng.

2. Emotioner er meget vigtige, men bliver ofte overset - Vores baggrundsagtige psykiske tilstande eksempelvis i forhold til tryghed er meget vigtige for vores velbefindende. Men det perspektiv er blevet overset både akademisk og blandt almindelige mennesker. Det er et dobbeltproblem, hvis det betyder rigtig meget, at folk faktisk ikke kender deres egen lykke eller ulykke.

3. Man skal blive sig selv - Man skal stræbe efter en god sammenhæng mellem ens selvforståelse og det man går og gør. For det er skidt for én, når det ikke stemmer overens. Til eksempel kan nævnes Bo Lidegaards biografi om tidligere statsminister Jens Otto Kragh, der aldrig rigtig blev lykkelig. Det gik så godt, men det var faktisk skidt, fordi han ikke kom overens med sig selv.

Netop derfor opponerer professor Søren Harnow Klausen i sin nye bog mod ideerne om at iføre sig nej-hatten, undertrykke sine følelser og være mere optaget af fællesskabet end sig selv:

- At ville være noget for andre først og fremmest er en meget usikker satsning, som meget vel kan ende med, at man får et mindre lykkeligt liv. For man kan sjældent gøre noget for andre, hvis man ikke selv er nogenlunde godt kørende.

- Desuden opfatter jeg ikke verden og fællesskabet i dag som så perfekt, at vi bare kan overgive os til det uden at have et eget kompas, som ligger hos os selv, siger filosofiprofessoren.

Ikke et hurtig fix

Søren Harnow Klausen understreger samtidig, at man ikke skal forvente nogle hurtige fix i forhold til at finde lykken, når man har læst hans bog. Det er netop hele pointen, at lykken ikke findes i et eller flere leveråd, men skal være selvgjort.

- Lykken er noget man arbejder sig henimod. Der ligger i at blive sig selv, at man hen ad vejen prøver at justere det man gør, til den man er, og det man tror på eller omvendt. Det er en slags trial and error-proces, hvor omgivelsernes feedback spiller en stor rolle.

- Det hører med til at finde sig selv, at man nogle gange træffer nogle mærkelige valg, lærer af det og har processen med i bagagen, understreger han.

Professor Søren Harnow Klausen er forsker i filosofi, velfærd og lykke ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU.

Hans bog "På sporet af din lykke" er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof.