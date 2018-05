Du må bade langt flere steder end du tror...

Hver tredje ved for eksempel ikke ifølge en undersøgelse foretaget af Friluftsrådet, at man må gøre ophold på en privat strand og bade der. To ud af tre tror ikke, at man må være der om natten.

"Desværre tror mange at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af nogle muligheder for gode oplevelser. Når det gælder badning, er det faktisk nemmere at sige, hvad man ikke må, end hvad man må, for der er så mange muligheder for en kølig dukkert" siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet, der arbejder for at give danskerne gode muligheder for friluftsoplevelser.

Selvom en strand er privatejet, må du gerne bade der. Du må også gerne slå dig ned med håndklæde og madkurv, hvis der bare er mindst 50 meter til nærmeste beboelse. Du må også tænde bål på ubevoksede strandbredder eller bruge kogeapparat eller grill og nyde solnedgangen - og lidt til.

"På stranden må du være hele døgnet og sågar overnatte. Man må bare ikke slå et telt op eller noget der ligner," siger Jan Ejlsted.

Svøm i en skovsø

Der er også mange søer i Danmark, hvor vandet så rent at du kan bade - og det må du gerne. Søer der er offentligt ejede, må du bade i hele døgnet.

"Her kan du roligt tage en måneskinsdukkert mellem åkanderne i søen. Og det kan jo være en helt speciel naturoplevelse i sommerens lyse nætter," lyder opfordringen fra Jan Ejlsted.

Der kan være lokale forbud, fredning eller andre begrænsninger, der fremgår af skiltning, og hvis søen er privatejet, må du kun bade, hvis der er flere end en ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen af veje og stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven og du må ikke være der om natten.

"Der er steder i Danmark, man ikke må bade, men så er det som regel af hensyn til den badendes sikkerhed. For eksempel kan det være forbudt at bade i havneområder på grund af sejlads og i mosehuller, der kan være "bundløse", kolde eller fyldt med dynd," siger Jan Ejlsted.

Uanset hvor du bader, skal du naturligvis altid huske at tænke på sikkerheden og bruge fornuften. Lær baderådene fra Rådet for Badesikkerhed og TrygFonden så er du godt på vej.

Friluftsrådets kampagne Oplev mere - brug naturen skal oplyse om regler om muligheder i naturen. Du kan finde ud af mere om reglerne på www.oplevmere.nu

Vidste du...

• ... at du gerne må bade nøgen på danske strande? Men vis hensyn til andre strandgæster - du må nemlig ikke opføre dig anstødeligt over for andre. Der findes også strande med særlig plads til naturister Se mere hos Danske Naturister.

• ... at der I Danmark er flere end 200 strande, der har Blå Flag som er et tegn på at der findes gode faciliteter, sikkerhedsudstyr og rent badevand. Find dem på www.blaaflag.dk

• ... du skal have hunde i snor på stranden i sommerhalvåret. Kommuner kan desuden sætte skilte op der ikke tillader hunde på stranden overhovedet, ligesom det heller ikke er tilladt at have hunde med på strande med Blå Flag.

• ... at du altid kan tjekke Miljøstyrelsens oversigt over rent badevand og DMIs badevandstemperaturer.

Baggrundsinfo

Stranden/kysten er det næstmest populære sted, når danskerne tager i naturen lige efter skoven. De fleste danskere ved at man må færdes på offentlige strande, dog ved kun halvdelen, at man må overnatte uden at slå telt op.

Men når det kommer til private strande er vi langt mere autoritetstro, her er det kun:

40 % der ved, at det er tilladt at færdes til fods

24 % der ved, at det er tilladt at bade

26 % at det er tilladt at "gøre ophold" hvis der er mere end 50 meter til nærmeste beboelsesbygning

10 % der ved at det er tilladt at overnatte og tænde bål, hvis der er mere end 50 meter til nærmeste beboelse.

Kilde: Danskernes brug af naturen, Friluftsrådet 2014