Disse tre er gamle - og superstærke

Hvis du tænker, du mangler lidt inspiration eller nogen at se op til, så får du her tre eksempler på ældre, som netop lever aktivt og positivt. Selv om de har størstedelen af deres levetid bag sig, er de fortsat stærke og superaktive.

Derfor er det en god ide at komme op ad den uopskårede mekka, sparke morfartøflerne til hjørne og komme i gang med at bevæge dig.

De fleste af os vil gerne opleve det sidste. At være sund og stærk lige til vi skal lægges i graven. Men hvis vi sidder under slumretæppet, så er det ret sikkert, at skavanker og dårligdomme hurtigt vil løbe os over ende.

I en alder af 81 fik hun udskiftet begge hofter, men det stoppede ikke Jane Asher fra at hoppe i svømmevandet. Blot få måneder efter operationen, gennemførte hun Bosphorus Cross Continental Swim, der er en 6,5 kilometer lang svømmedistance over Bosphorusstrædet i Istanbul.

Den engelske svømmer Jane Asher er trods sine 89 år fortsat aktiv i bassinet. Så sent som i februar 2020 - inden coronapandemien - stillede hun til start ved mesterskaberne British Masters, hvor hun vandt syv forskellige svømmediscipliner i sin aldersklasse. Da hun fyldte 80 år havde hun over en periode på 25 år sat ikke færre end 100 masters-verdensrekorder.

(Interviewet er fem år gammelt)

Da Mike Millen gik på pension fra jobbet som ingeniør, blev der endnu mere tid til at træne. En træning som altid skal indeholde et aspekt af leg.

Mike Millens ugentlige træningsprogram indbefatter tre besøg i fitnesscentret, hvor han laver en masse klatre- styrke- og balanceøvelser. To løbeture sammen med andre og en enkelt trail-tur for sig selv, hvor turen som oftest går over stok og sten i naturen.

Desuden elsker han at opholde sig uden for for at klatre, hoppe, springe og i det hele taget at bruge naturens udfordringer til at holde sig i form.

Mike Millen siger selv, han er utrolig barnlig og egentlig slet ikke træner med bare leger og udfordrer sig selv.

Alt hvad han foretager sig for at holde sig i form skal have en flig af leg, nysgerrighed og udfordring, understreger Mike Millen.