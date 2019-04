Disse muskler smadrer din nakke

Sternocleidomastoideus er den store muskel, som løber på siden af halsen. Den udspringer lige under øret og slutter ved kravebenet. Den ses tydelig på siden af halsen, når du drejer hovedet. Musklen bruges til at bøje hovedet frem og tilbage og til siden og dreje nakken.

Trapezius er den store rygmuskel, som starter lige ved kraniekanten og breder sig ud over skuldrene og ned over ryggen i en stor rombeformet firkant. Trapezius bruges til at løfte og dreje skulderne og hjælper også med at dreje hovedet.

Har du ømme muskler i nakke, hals og skuldre? Har du svært ved at dreje hovedet og bøje det mod siden? Så kan det skyldes, at du har smadret dine nakkemuskler med forkerte arbejdsstillinger bag en computer eller et bilrat. Du kan også have overbelastet musklerne ved konstant at kigge ned i din mobiltelefon.

Fysioterapeuter og massører fortæller, at mange - også unge mennesker - kommer og klager over smerter. De fremviser en kropsholdning, som bærer præg af mobilnakke og tantepukkel. Og ovennævnte muskler er de, som er hårdest ramt.



Træk i musklerne

Når vi bruger meget tid på at kigge nedad, bliver nakken kort bagtil og lang fortil. Hovedet får en hængende position, hvor det hviler et godt stykke foran kroppens midtlinje. Det giver en træk og en overbelastning på musklerne.

Et menneskehoved vejer omkring fem kilo. Når det sidder lige oven på halsen er trykket på musklerne netop fem kilo, men flyttes hoved frem foran kroppen, øges trykket betydeligt.

Du kan selv prøve at holde en vægt på fem kilo. Holder du den helt tæt til kroppen, er den forholdsvis nem at løfte, men flytter du hænderne væk fra kroppen, føles vægten tungere, og du kan holde den i kortere tid, inden dine muskler begynder at smerte.

Gener

De hårdt belastede muskler kan være årsag til en række gener, som ømhed, smerter, hovedpine og tinnitus.

Forskningsresultater mangler

Ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, er der derfor god grund til at være opmærksom på, at foroverbøjede og fastlåste arbejdsstillinger kan føre til gener og smerter i nakke, skuldre og ryg.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø understreger dog samtidig, at der ikke findes en solid forskning, der kan beskrive de langsigtede konsekvenser af at bruge tablets og smartphones - hverken på arbejdet eller i fritiden.

Det understreger professor Lars L. Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.