Din urin afslører om du er rig eller fattig

Lev sundt - 05. marts 2020

Fattige og riges kostvaner sætter et konsekvent fingeraftryk i stofskiftet, som kan spores i urinen.

Det påviser en undersøgelse, som Københavns Universitet har offentligggjort. Forskere fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet har via en analyse af 2700 urinprøver fra 1300 personer fra fem europæiske lande kommet frem til, at rige og fattiges kost afsætter forskellige fingeraftryk i deres stofskifte og dermed også i urinen. Spiser du fuldkorn, grøntsager og mørk chokolade, tilhører du højest sandsynligt den mest velstående del af samfundet. Er din kost derimod proteinfattig, salt, fyldt med tilsætningsstoffer og med længere pauser imellem, tilhører du formentlig den fattigste del.

Definitionen af rig og fattig er lavet ud fra data om indtægt fra EUROSTAT. Særligt stofferne citronsyre og hippursyre blev fundet i højere koncentrationer hos rige mennesker, sammenlignet med fattige. Lavt indhold af de to syrer i kroppen forbindes bl.a. med mangel på protein, frugt og grønt samt fuldkorn.Litauen var det land i studiet, hvor den økonomiske forskel var tydeligst at spore i urinprøverneFinland og Storbritannien havde de mest forskellige diæter fra hinanden.Definitionen af rig og fattig er lavet ud fra data om indtægt fra EUROSTAT. "Det mest slående er, at vi på tværs af køn, etnicitet og nationalitet kunne udskille dem, der tjener mere fra dem, der tjener mindre på baggrund af deres urin," siger Alessia Trimigno, som er postdoc på Institut for fødevarevidenskab og hovedforfatter på studiet. Din urin ændrer sig alt efter, hvad du spiser, og hvordan dit helbred er. Alle kropslige væsker indeholder tusinder af såkaldte metabolitter, som er restprodukter fra kroppens forbrænding. Men modsat fx blod, som er længere tid om at reagere på ændringer i kroppen, giver urin et "real time" statusbillede af menneskekroppen. Metabolitterne er sladrehanke, der fortæller en masse om et menneskes kostvaner, nuværende sundhedstilstand og anlæg for forskellige sygdomme. I dag kender forskerne dog kun cirka en procent ud af de op imod en million forskellige metabolitter. "Vi ved, at metabolitterne kan fortælle os mange flere ting om et menneskes helbred, end generne kan. Men vi behøver mere viden om, hvordan vi skal afkode de her metabolitter, og her er studiet et vigtigt skridt fremad," siger lektor Bekzod Khakimov fra Institut for Fødevarevidenskab.

Studiet er en del af et større europæisk forskningsprojekt, som på dansk side er ledet af professor Søren Balling Engelsen. Projektet har kortlagt ernæringsmæssige mangler hos mennesker, der lever i fattigdom for at udvikle nye, billige fødevarer med det rette næringsindhold til netop denne gruppe. Analysen kan på længere sigt bruges til at forbedre menneskers ernæring og forudsige sygdomme. Læs den videnskabelige artikel Kilde: Københavns Universitet