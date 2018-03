Din kropstype afgør hvordan du skal styrketræne

Hvordan skal du styrketræne. Det afhænger af, hvilken kropstype du har. Hiv tøjet af og kig en gang på dig selv i spejlet. Hvad ser du? Er du bønnestagetypen, er du atleten eller har du tendens til de runde former... Drømmer du om at få muskler på størrelse med Sylvester Stallones. Eller en talje som ,Calista Flockhart, der spillede med i tv-serien Ally McBeal.

Har du ikke den rigtige kropstype, så glem det. En bønnestage kan sjældent udvikle sig til en bodybuilder. Er du til gengæld bygget som en bulldozer, så er chancen for at forvandle dig til et siv ret ringe.

Normalt opdeles mennesket i tre forskellige kropstyper. De kaldes med fine ord - ektomorfe, mesomorfe og endomorfe - eller på godt dansk bønnestagen, atleten eller den runde type.

De fleste mennesker kan ikke puttes i en bestemt kasse, men har som oftest lidt af hver kropstype i sig.

Har du et bestemt mål med din fysiske træning, så prøv at justere dette ind efter, hvilken kropstype du er blevet udstyret med fra naturens hånd.

Ektomorfe

Høj og slank

Hofterne bredere end skuldrene

Meget bevægelige led

Ringe muskeludvikling

Dårligt kredsløb

Svært ved at tage på i vægt

Fra naturens side er bønnestagen udstyret med en muskelmasse, der er relativ lille. Intensiv styrketræning kan forbedre den væsentlig, men er du den høje og tynde type, så bliver du aldrig det helt store muskelbundt. Til gengæld har du gode forudsætninger for at blive en udholdende atlet som f.eks. en god løber, svømmer eller cykelrytter.



Mesomorfe

Muskuløs med en kraftig kropsbygning

Skuldrene er bredere end hofterne

Ret stor muskelmasse

God kropsholdning

Godt kredsløb

Fedtdepoter sætter sig omkring livet

Det er her du kan blive Sylvester Stallone-typen. Er du den atletiske type, så har du gode forudsætninger for at udbygge din muskelmasse, så du kan løfte tunge vægte, smide med diskos, bokse og kaste dig over andre idrætsgrene, som kræver muskler, styrke og smidighed.

Endomorfe

Tendens til fedme og runde former

Skuldre og hofter er lige brede

Rimelig stor muskelmasse, men massen er mere ligeligt fordelt end hos den atletiske type.

God kropsholdning

Rimelig muskelmasse

Fedtdepoter sætter sig over hele kroppen

Har du tendens til fedme, så er skal der sættes ind med aerob træning. Løb, cykling og svømning sætter gang i fedtforbrændingen. Kan du holde fedtprocenten nede, så har du gode forudsætninger for at konkurrere med den mesomorfe type, da du fra naturens hånd er stærkt bygget.