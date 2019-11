Derfor skal du strække ud

Har det nogen effekt at strække ud før og efter træning. Det er forskerne ikke enige om. De fleste hælder dog til, at det ikke har nogen effekt. To store undersøgelser - den ene foretaget blandt soldater-rekrutter; den anden blandt motionister - viser ikke en umiddelbar effekt af strækøvelser. Du bliver altså ikke mindre skadet, hvis du laver strækøvelser. Du bliver heller ikke mindre øm i musklerne efter træning, hvis du laver udtrækningsøvelser, mener forskere.

Mindre smidig med alderen

Med alderen bliver vi mere stive i kroppen. Det skyldes, at vores bindevæv rundt om musklerne bliver mindre fleksibelt. Bindevæv er at sammenligne med den hvide hinde, der sidder mellem skal og frugtkød i en appelsin.

Det mindre smidige bindevæv betyder, at kroppen "tørrer ud". "Udtørringen" fører til mindre fleksibilitet. I nogle tilfælde kan fleksibiliteten over tid blive reduceret med helt op til 50 procent.

Er du mere smidig, kan du klare flere ting - også når du bliver ældre. Mange ældre oplever, at daglige opgaver bliver besværlige, fordi kroppen stritter imod. Det bliver f.eks. svært at bøje sig ned og tage sokker og sko på. Ældre oplever også, at de har svært ved at strække sig og nå noget højt oppe eller at holde balancen, når de står og går.

Får du først svært ved at holde balancen, får du også svært ved at gå med en ordentlig skridtlængde. I stedet bliver din gang reduceret til små skridt - du nærmest tøffer afsted for ikke at falde.

Et studie har påvist, at ældre kvinder kan få færre fald, hvis de laver udstrækningsøvelser for hofterne.