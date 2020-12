Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at mænd holder sig under en livvidde på 94 centimeter, og kvinder holder sig under 80 centimeter.

Derfor skal du passe på med at få for meget mavefedt

Det kan godt være, du synes din bugnende mave blot repræsenterer et godt køkken, men pas på med at lejre for meget fedt rundt om maven. Netop ophobning af fedt omkring maven kan føre til hjerteanfald og slagtilfælde. Det understreger Hjerteforeningen.

Og skulle du have haft et hjerteanfald, som er der øget risiko for, at du kan få et nyt, hvis du har for meget mavefedt.

Det sidste understreges af et forskningsstudie fra det svenske Karolinska Institutet i Stockholm. I en artikel i Medicinsk Tidskrift omtales studiet. De svenske forskere har fulgt mere end 22.000 patienter efter deres første hjerteanfald. De har undersøgt, om der var en sammenhæng med for meget mavefedt og risikoen for igen at få et hjertetilfælde.

Hjerteforeningen skriver, at ifølge Medicinsk Tidsskrift havde de fleste patienter en for stor livvidde.

Undersøgelserne viste, at øget mavefedt var forbundet med hjerteanfald og slagtilfælde, uanset om forsøgsdeltageren røg tobak eller havde diabetes, forhøjet blodtryk eller andre livsstilsmæssige udfordringer. Sammenhængen var stærkere for mænd end for kvinder.