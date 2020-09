Derfor skal du motionere sammen med andre

For rigtig mange danskere har coronaen betydet, at de får dyrket mindre motion. Det skyldes bl.a., at over halvdelen af de danskere, der træner regelmæssigt, finder motivation ved at gøre det sammen med andre. Det peger en undersøgelse fra Kantar Sifo/Gallup og analyse fra firmaet Garmin på.

Over halvdelen af de adspurgte danskere svarer i undersøgelsen, at de har motioneret mindre end de plejer under udbruddet af COVID-19. Og grunden kan muligvis findes i, at over halvdelen af de danskere, der normalt træner regelmæssigt, helst vil træne sammen med andre.

Træning sammen virker motiverende, er sjovt og styrker det sociale liv er svarene i undersøgelsen.

”Vi kan se, at træning sammen med andre er en af de største motivationsfaktorer for danskerne. Det er ekstra interessant i en periode, hvor den type træning har været begrænset. At danskerne ikke har trænet så meget sammen, som de plejer, har vi også kunne se på brugen af vores devices,” siger Marcus Bjärneroth, der er pressechef i Garmin Nordic.

”Der er mange gode grunde til at træne sammen. Det er ikke bare sundt for kroppen, men også for vores relationer. Motion sammen med andre kan være en god måde at få tid i en travl hverdag til både bevægelse og samvær. Det er der flere af undersøgelsens respondenter, der peger på.”

Det er forskelligt, hvem vi tager under armen, når der skal motioneres. Mens mange vælger træning med holdkammerater som fodbold og håndbold (12 %), benytter endnu flere sig af træning med andre i en gruppe som yoga, aerobic eller en løbeklub (18 %), træner med deres venner (18 %) eller snører løbeskoene sammen med deres partner (19 %) eller deres børn (6 %).