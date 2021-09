Derfor lever de længere i Island

Bor du i Island, kan du forvente at leve i gennemsnit to år længere end, hvis du bor i Danmark.

Et af de helt store tiltag for at opnå en sundere befolkning, blev taget for godt 20 år siden, hvor man i Island besluttede sig for at gøre en koordineret indsats for at nedbringe unges meget høje forbrug af blandt andet rygning og alkohol.

Indsatsen, som kaldes "Den islandske model", har siden ændret kursen for unge i Island, således at der ryges og drikkes lang mindre i dag end for 20 år siden.

Den islandske Model er sket i et samarbejde mellem politikere, myndigheder, skoler, foreningsliv og forældre.

Der er blevet lovgivet om salg af tobak og alkohol til unge; der er ydet store tilskud til fritidsaktiviteter samt sat mål for skoleelevers sundhed.

Et af de tiltag, der har fået en del bevågenhed i Danmark er indførelse af såkaldte "udgangsforbud" for unge, hvilket betyder, at unge under 12 år skal være hjemme senest klokken 20. For unge under 17 år er det klokken 22.

I Island kalder man det ikke "udgangsforbud". Her betragter man det som omsorg for de unge.

For at kunne købe alkohol, skal man i øvrigt være fyldt 20 år.

I Danmark har Den Islandske Model fået en del bevågenhed. Flere sundhedsorganisationer har peget på, at ved at indføre flere af de tiltag, som man har gjort i Island, vil man kunne nedbringe Danmarks store udgifter til sundhedsvæsenet.

Danmark bruger samlet 170-180 milliarder kroner årligt på sundhedudgifter. Livstilsygdomme som hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes og overvægt udgør en stor del af disse udgifter.