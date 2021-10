Især mange unge har svært ved at tale om mental sundhed på arbejdspladsen. Foto: lithiumphoto - stock.adobe.com

De yngste på arbejdsmarkedet har sværest ved at tale om mental sundhed

Lev sundt - 14. oktober 2021 kl. 10:47 Kontakt redaktionen

For tredje år i træk skal den mentale sundhed sættes på dagsordenen med Danmarks Mentale Sundhedsdag. Det sker torsdag 14. oktober.

Formålet med dagen er at sætte fokus på trivsel og arbejdsfællesskab. Det er Velliv Foreningen, der står bag, og i år er der slået rekord med 667 offentlige og private arbejdspladser fra hele landet, som har fået støtte til aktiviteter, der fremmer den mentale sundhed.

I en analyse foretaget af Voxmeter har Velliv Foreningen spurgt ind til trivselen hos over 2.000 danskere i beskæftigelse på tværs af branche, geografi, køn og alder. Særligt for de unge og førstegangsansatte ser det trist ud. Knapt hver anden af de unge i alderen 18-34 år har følt sig stresset eller haft det psykisk dårligt i forbindelse med deres arbejde det senest år under corona. Undersøgelsen viser, at det samtidig er de unge, som har sværest ved at tale om mistrivsel og mentale udfordringer.

"Det er vigtigt, at vi på arbejdspladsen kan tale åbent om mentale helbredsproblemer, som fx stress, søvnløshed og mistrivsel,hvis vi skal kunne forebygge disse udfordringer. Danmarks Mentale Sundhedsdag skal være en opfordring til alle arbejdspladser om, at mental sundhed er lige så vigtig som effektivitet, produktivitet og økonomisk vækst," fortæller Lars Bo Pedersen, chef for mental sundhed i Velliv Foreningen.

Bekymrende at de unge har svært ved at sætte ord på mistrivsel Undersøgelsen afspejler meget godt den viden vi har om, at særligt de unge mistrives, fortæller forsker og organisationspsykolog Malene Friis Andersen. Men det er bekymrende, at de unge samtidig også har sværest ved at tale med leder og kolleger om det, siger Malene. En af grundene giver Malene Friis Andersen et bud på:

"Det kan skyldes, at de unge er i begyndelsen af deres arbejdsliv og derfor ikke har lige så høj jobsikkerhed eller good-will på kontoen, som mere erfarne medarbejdere har. Det kan gøre det vanskeligere for dem at række ud til deres leder og drøfte deres mistrivsel, da de måske kan være mere bange for negative konsekvenser. Men undersøgelsen viser, at det ikke kun er de unge, der oplever det som vanskeligt. Det tyder på, at det stadig er et tabu at tale om mistrivsel på arbejdspladsen"

I år har lige knap 1000 arbejdspladser søgt om støtte på op til 10.000 kr. til et event. Et uddelingsudvalg på 12 eksperter inden for mental sundhed og repræsentanter fra Velliv Foreningen har sammen udvalgt 667 modtagere af støtte for et samlet beløb på 6,5 mio. kr.