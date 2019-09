Dansk studie slår fast: Ballonudvidelse er bedre end medicin

Patienter med blodpropper skal til et stort hjertecenter og have en ballonudvidelse fremfor at komme på det nærmeste sygehus og få blodpropsopløsende medicin.

Et nyt dansk studie viser nemlig, at det også har en positiv effekt på lang sigt at være behandlet med ballonudvidelse, da blodproppen ramte.

Omkring 3.500 danskere får hvert år en stor blodprop i hjertet, og en af dem er Carsten Bech fra Aarhus.

En tilsyneladende frisk og fit 50-årig, hvor kun en meget blå arm og en stor bunke nyindkøbte piller vidner om, at han for fem dage siden blev en af de 3.500.

Det skete på en cykeltur.

- Det var en motionstur, hvor vi havde cyklet cirka 70 kilometer. Da vi var på vej hen for at få noget vand, mærkede jeg pludselig noget stikken i brystet, fortæller han til DR Østjylland.

Taknemmelig over behandlingen

Til alt held for Carsten Bech var der en praktiserende læge med på cykelturen.

- For ham var der ingen tvivl om, ar han skulle ringe efter ambulancen. Heldigvis, for det er jo tid, det drejer sig om.

Behandlingen begyndte i ambulancen, og undervejs til Aarhus Universitetshospital kom også en læge ombord. På hospitalet stod et team klar til at lave en ballonudvidelse af hjertet, som i dag er standardbehandling ved et tilfælde som Carstens.

- De begynder at operere mig og føre noget kontrast igennem ved armen til hjertet, som jeg kunne følge på en skærm. Man kunne tydeligt se, at der var en blodprop på en af de væsentlige blodårer. De lagde tre stent ind, så var det som om, at det hele lettede igen.

Tre dage senere blev Carsten Bech udskrevet, og han er taknemmelig over det sundhedsvæsen, som han aldrig tidligere har haft brug for.

- Det er da voldsomt. Man føler jo, at man er begyndt at blive indhentet bagfra. Også fordi jeg kun er 50 år og tænker, at det er sgu for tidligt, siger Carsten Bech.

Lever et år længere med ballonudvidelse

Resultaterne af det nye, danske studie blev mandag præsenteret på en europæisk hjertekongres i Paris. Her præsenterede danske hjerteforskere 16 års opfølgningen på det banebrydende DANAMI-2 studie.

Opfølgningen viser, at patienter med stor blodprop i hjertet i gennemsnit udskyder tiden til en ny blodprop eller død med over et år, hvis de behandles med ballonudvidelse fremfor blodpropopløsende medicin.

Det fortæller overlæge Michael Mæng fra Aarhus Universitetshospital.

- Det viser sig, at effekten holder og stadig er til stede efter 16 år. Færre dør en hjertedød i den gruppe, som fik ballonudvidelse, siger han til DR Østjylland.

Alene det, at patienterne kan følges over så lang tid, er specielt.

- Det er meget usædvanligt. Det er første gang, at patienter er blevet fulgt så lang tid, men det skyldes, at vi har de danske registre, hvor vi kan følge patienterne, og det har vi udnyttet i studiet.

Derfor vil resultatet også blive nævnt som et af hovedresultaterne på hjertekongressen.

- De fleste steder i verden har man implementeret behandlingen, men nogle steder har de ikke. Det kan have noget at gøre med landets organisation, eller at det ikke er muligt for dem. Resultatet vil medføre et øget pres på, at man skal indføre behandlingen, hvor det er muligt.