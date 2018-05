Se billedserie Bo Stentoft sætter mindre kopper på nakken, som efterfølgende trækkes over huden og masserer. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Cupping kan lindre dine smerter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cupping kan lindre dine smerter

Lev sundt - 09. maj 2018 kl. 09:39 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste mennesker døjer i løbet af livet med forskellige smerter. Måske har du under en badmintonkamp forstakt en muskel i læggen eller har en skulder, der altid driller? Når vi har smerter i kroppen, søger vi ofte efter en metode, der kan lindre smerterne.

Behandling med cupping har flere tusinde år på bagen og stammer fra kinesisk medicin.

Cupping går i sin enkelthed ud på, at de specielle kopper sættes på de steder af kroppen, der giver problemer. Ved at suge luften ud af koppen, dannes der vakuum, som trækker ud i musklerne, der udvides, og blodgennemstrømningen øges. De store kopper bruges primært til muskelforøgelse, hvor de mindre kopper bruges til myoser og spændinger.

De lilla mærker, man ser i huden, er affaldsstofferne, der kommer op til overfladen og altså ikke en blodsprængning i huden, som det kan ligne. Mærkerne forsvinder hurtigt igen, hvor en blodsprængning bliver længe i huden.

Bo Stentoft er cuppingterapeut og indehaver af Lyngens Akupunktur Klinik i Køge. Han behandler både folk med smerter, motionister og elitesportsudøvere:

- Jeg har folk, der kommer og ikke kan bevæge en skulder. Efter de har fået cupping, har de fået bevægelighed igen. Jeg mener, at skaden stammer fra, at du har noget væv, der er fyldt med stagneret blod og affaldsstoffer. Så kan du ikke bevæge dig, uden det gør ondt. Når jeg så trækker den stagnation op til overfalden, så får du lilla mærker, men det er tegn på, at affaldsstofferne er fjernet fra muskulaturen. Bagefter kommer der en normal blodforsyning, og du får bevægelighed igen. Det er lidt som en støvsugning af kroppen.

Når kopperne pilles af, kan man mærke, at musklerne er blevet blødere. Muskelfascierne, der er hinden, som ligger omkring musklen, er blevet blødgjort, og hvis man tog et målebånd, ville man kunne se, at muskelvolumen var øget.

- Folk der har tendens til at få store muskler, de får nogle gange problemer med, at musklerne vokser hurtigere, end fascierne kan følge med, og så bliver man knaldhamrende hård. Jeg løsner muskelfascierene med cupping, samtidig med at vi fjerner affaldsstoffer og øger blodcirkulationen, forklarer Bo Stentoft.

Cupping efter sygdomsforløb

Amalie Larsson dyrker styrkeløft og er netop blevet kåret til danmarksmester. Hun kan squatte med 170 kilo og løfte 185 kilo dødløft, en sportsgren der presser kroppen til det yderste. Amalie er overbevist om, at cupping har hjulpet hendes krop på vej efter et forløb med modermærkekræft, operationer og ni ugers pause, der havde tæret på kræfterne.

- Jeg trænede fem gange om ugen, før jeg fik cancer sidste sommer, og lige pludselig måtte jeg ingenting. Så da jeg endelig kunne starte op igen i oktober, så kunne jeg bare mærke, at min krop var træt. Der var ikke rigtig noget, der fungerede, og jeg kunne sove hele tiden.

Amalie Larssons far deltog i et foredrag med Bo Stentoft, og derfor endte Amalie med at give cupping et forsøg:

-Vi startede med at behandle min nakke, som jeg havde problemer med. Jeg var simpelthen startet for hårdt ud med min træning. Med den sportsgren jeg dyrker, er man nødt til at acceptere, at fysikken gennemgår nogle udviklingsspring. I en periode går træningen rigtig godt, og så flader det ud for en periode. Efter første behandling kunne jeg mærke en sindssyg forskel på den træthed, jeg havde haft. Efter nogle ugers behandling begyndte jeg at mærke en forskel på min muskelstyrke, og jeg bliver hurtigt stærkere. Cupping hjælper min krop til at komme sig hurtigere.