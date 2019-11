Crossfit har sit eget sprog

AMRAP – As Many Reps As Possible, hvor mange repetitioner du kan tage inden for en given tid. Det kan også betyde As Many Rounds As Possible.

Her er en liste over de mest benyttede crossfit-udtryk:

Benchmark – En WOD-standard (work of the day) som gør, at du kan sammenligne dit resultat med andre eller dig selv. Mange benchmark-WOD'er har kvindenavne, som Barbara, Fran, Elizabeth og Angie. Ifølge grundlæggeren af CrossFit, Greg Classman, har han givet WOD'erne kvindenavne ligesom vi både i Danmark og i udlandet navngiver storme efter kvinder.

Box – Træningslokalet hvor man udøver CrossFit.

Cal – Kalorier - anvendes ofte når du bruger de konditionskrævende maskiner som romaskine, assault bike eller ski-ergometeret.

Clean & jerk – Et vægtløftningsudtryk, som er en kombination af et frivend (clean) og et opadstød (jerk).

CTB – Chest To Bar, en pull-up hvor brystkassen lige når op og røre ved stangen.

Deadlift/DL – Dødløft.

Double Unders (DU) – Et hop hvor du når at lave et dobbelt sving med sjippetorvet.

EMOM – Every Minute On The Minute, en øvelse eller et løft skal gennemføres hvert hele minut. Alt efter hvor hurtigt du er, så får du forskellige hviletider.

For Time – Anvendes til at forklare hvordan du skal gennemføre dagens træningspas (WOD) på den tid, som det tager for dig at gennemføre alle øvelserne.

Ground To Overhead – En genstand skal løftes fra jorden til over hovedet på en valgfri måde. Det kan være en vægtstang eller en medicinbold.

HSPU – Handstand Push-ups. Du hviler på hænder og hoved og skubber dig op til strakte arme, så du kun hviler på hænderne.

Kipping – Når hoften anvendes til at gøre en øvelse lettere, eksempelvis i en pull-up.

Metcon – Metabolic Condition. Metcon går ud på at udøveren skal træne med hele kroppen med så høj intensitet som muligt.

Muscle Up (MU) – En øvelse i ringe eller over en stang, hvor du presser dig op i en håndstand.

No Rep – En ikke-godkendt repetition af en øvelse.

OHS – Overhead squat. Knæbøjning samtidig med at du har en vægtstang over hovedet med udstrakte arme.

OLY – Olympisk løft, de tekniske løft som er en del af CrossFit.

OTM – On The Minute, i princippet samme sag som EMOM: en øvelse hvert hele minut. OTM kan bruges til at bryde en anden øvelse, eksempelvis: "100 airsquats, burpee OTM" betyder at du laver dine squats, men hver gang der kommer et nyt, helt minut laver du en burpee.

PB – Personlige bedste rekord.

PU – En pull-up.

Reps – Repetitioner.

RM – Repetition Maximum, altså det tungeste du kan løfte i en repetition.

RX’d – Modsat inddeling af en WOD, altså at WOD udføres som ordineret.

Inddeling / skale – At lave en øvelse eller gøre WOD lettere ved at eksempelvis mindske vægten eller tilpasse den på en anden måde.

Snatch – I vægtløftning kaldes det "træk" på dansk. Samtidig med at du gå ned i en dyb squat, skal du løfte vægtstangen over hovedet med udstrakte arme.

Strikt – Når en øvelse udføres uden tøven.

TTB/T2B – Toes To Bar, du hænger i stangen med armene og skal samtidig røre stangen med tæerne.

WOD – Workout Of The Day, altså dagens træningspas.