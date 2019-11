Crossfit giver en superstærk krop

Crossfit er sammen med yoga lige nu mest hypede træningsform. Kombinationen af hård styrketræning og svedende kondition har de seneste år gået sin sejrsgang verden over. Også her i Danmark skyder det en crossfit-træningscenter efter det andet op.

Crossfit dyrker ved træning fællesskabet og hylder i konkurrencer det individuelle. Det tiltaler udøverne, at man er sammen om træningen. Man følger og hepper på hinanden. I modsætning til de traditionelle fitnesscentre oplever crossfitterne derfor et fællesskab, som på mange måder minder om at være medlem af en klub.

Fokus er skiftet fra at se flot ud i spejlet til at have en stærk og funktionel krop, som er sund og som viser, at man som menneske har et overskud - både fysisk og psykisk.

Netop fokus på at være stærk frem for at se "rigtig" ud tiltaler flere, som godt vil i god fysisk form, men som ikke kan se sig selv leve op til idealbilledet af den rigtige mande- eller kvindekrop.

Samtidig er crossfit en utrolig effektiv træningsform, hvor du hurtig ser resultater.

Nogle udøvere bliver meget dedikerede og opfatter nærmest sig selv som en del af en kult. De bedste crossfittere betegnes som de mest komplette atleter i verden.

Crossfit kom til Danmark omkring 2008 og i dag er der mindst 60 steder i Danmark, hvor der et etableret deciderede crossfit-fællesskaber.

I dag trænes og konkurreres der verden over. Alle crossfittere kan deltage i konkurrencen "The Open", hvor man gennem en række øvelser og runder rykker tættere og tættere på verdens største crossfit-konkurrence "The Crossfit Games", som afvikles i august i amerikanske Madison i Wisconsin i USA.

Mange af crossfittens øvelser er i øvrigt taget op af politistyrker og militære korps som f.eks. det amerikanske Navy Seals.