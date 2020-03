Coronakrise slider på hænderne

Tegn på eksem Huden virker tør.

Det klør, huden bliver rød og begynder at skalle.

Små væskefyldte blærer, knopper eller smertefulde revner. Typisk hvor huden er tynd.

Selv om eksemet heler, og huden ser sund ud, vil den i flere måneder være mere følsom og reagere nemmere på kontakt med hudskadelige stoffer som sæbe og rengøringsmidler.



Håndcreme

For at undgå en tør hud, som kan give sprækker og eksem på hænderne, er det en god idé at tilføre hænderne håndcreme. Vælg en håndcreme med højt fedtindhold.

BFA (Branche Fællesskab Arbejdsmiljø) anbefaler, at man ved hudirritation bruger en fugtighedscreme med højt fedtindhold og uden parfume. Fugtighedscremen skal fordeles over hele hånden, inklusive fingre og håndrygge.

Det vil være en god idé at smøre hænderne godt ind, inden du f.eks. går i seng, så cremen kan sidde natten over og arbejde.

Vær opmærksom på, hvad det er for en creme, du smører på hænderne. Du kan udvikle allergi over for parfume og konserveringsmidler, der er tilsat fugtighedscreme. For at undgå det, kan du vælge et parfumefri produkt og produkter, der er mærket med f.eks. Astma og Allergi Danmarks ”Den blå krans”.