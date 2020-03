Trods coronakrise ligger naturen lige uden for døren og kan bruges i denne tid, hvor børn ikke kan komme i skole, og hvor arbejdspladsen er flyttet hjem i privaten. Foto: Friluftsrådet

Coronakrise: Få frisk luft hver dag

Lev sundt - 16. marts 2020

Friluftsrådet har samlet en række gode ideer til, hvordan man kan bruge naturen til at lege, lære og undgå at få kuller - selv om man ikke lige nu kan komme i skole, i institution eller skal arbejde hjemmefra på grund af coronakrisen. Det kan nemlig være rigtig godt for både den sociale og mentale sundhed at komme ud i den friske luft, understreger Friluftsrådet. Normalt vil vi sige, at natur- og friluftsliv bliver endnu bedre, når vi dyrker det sammen med andre, men i disse tider opfordrer vi til, at man kun bruger naturen sammen med sine nærmeste. Lav et bålsted i haven eller find et i nærheden på udinaturen.dk eller gå i gang med forspiring af planter, der senere skal plantes i drivhuset eller i haven, lyder opfordringen fra rådet. "Vi skal allesammen passe på hinanden i disse tider. Men vi skal også sørge for at passe på os selv. Til alle, der er hjemme men ikke i karantæne: Tag ud og få frisk luft hver eneste dag. Natur og friluftsliv kan styrke både din fysiske og den mentale sundhed, ligesom der er plads til både leg og læring i det fri," siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet. Friluftsrådet foreslår disse ideer til aktiviteter:

Leg i naturen Tag børnene med i skoven, på stranden, engen eller marsken. Lav mad over bål, byg en hule, klatr i træer, hop i vandpytter og leg i det hele taget så meget udendørs som muligt.

Brug naturen i hjemmeundervisningen Leg er godt, men naturen er også et glimrende klasseværelse. Brug natur- og friluftsliv til undervisningen eller gå på jagt i foråret efter forårstegn og lær naturen bedre at kende.

Tiden kan også bruges til at tale om miljø og klima med sine børn - og eksempelvis tage ud at samle skrald.

Frisk luft på hjemmekontoret Voksne har godt af at komme ud at trække frisk luft i løbet af de lange hjemmearbejdsdage. Mærk solen, regnen og vinden - og styrk både krop og sjæl. Gå en lille tur hver dag, inden du starter din hjemmearbejdsdag og igen, når du stopper. På den måde kan man både få lidt frisk luft - og skabet et lille "ritual" for at gå på arbejde på hjemmekontoret. Gå eller cykl en tur i din frokostpause. Lidt adspredelse er godt for hjernen og gør det formentlig nemmere at koncentrere sig bagefter. Træn i naturen. Dit fitnesscenter er lukket - så lav styrkeøvelser i naturen. Løb og cykel for at holde dig i form. Forhåbentlig bliver du bidt af det. Hvis du bruger fitnessredskaber i naturen, skal du være opmærksom på at spritte af. Og det kan være en fordel at løbe sin tur uden løbemakker.

Tag ud at sanke Ramsløgene er fremme nu. De er allerlækrest, når bladene er spæde. Skovsyren og brændenælderne er også fremme, ligesom en del andre planter, der spirer ekstra tidligt i år. Hent eventuelt app'en Vild Mad, så du kan se, hvad der er i sæson netop nu. Og husk, at vi heller ikke skal hamstre i naturen. Tag kun, hvad du har brug for - og husk reglerne. Sanker du i en privat skov må du ikke gå væk fra stierne og du må kun samle, hvad der svarer til "en hat fuld". Husk også at vaske alt det du sanker, inden du tilberede og spiser det. Denne guide er lavet fredag den 13. marts. Skulle der komme nye retningslinjer fra regeringen, der påvirker vores adfærd i naturen, skal disse naturligvis følges.



