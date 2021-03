Corona-krise: Vi bruger naturen meget mere

Det er en nærliggende tanke, at mønstret ændrer sig, når verden genåbner, og vi igen kan gå i biografen, til koncert og mødes på en restaurant. Men ifølge undersøgelsen bliver det ikke nødvendigvis sådan - tværtimod tror knapt 9 ud af 10 af dem, der har været mere ude det senere år, at de vil fortsætte med at bruge naturen meget.

"At være aktiv udenfor er en opadgående tendens, som vi også så før coronaens indtog, men jeg er glad for at se sort på hvidt, at så mange flere siden foråret sidste år har fået øje på, hvad naturen kan. Og især at også de yngre af os kommer ud," siger Winni Grosbøll.

Friluftsrådet fik i april 2020 foretaget en undersøgelse over vores brug af naturen under Corona-nedlukningens første måned. Den viste, at 34 procent af os i den periode havde været mere ude end normalt.

Derudover har vi opdaget muligheden for at bruge uderummet som et socialt mødested. Det gælder især for de 18-35-årige, som er den gruppe, der har været mest til fødselsdag, sammenkomst eller mødtes med venner udenfor i løbet af de sidste tre måneder.

Friluftsrådets direktør, Winni Grosbøll, glæder sig over, at langt flere har søgt ud i naturen her under corona-krisen.

Gåture hitter

En af de aktiviteter, det er mest oplagt at bruge naturen til, er at gå en tur. Og det har vi i den grad gjort.

45 procent af os har været på flere vandre- eller gåture end før krisen, og mere end hver femte dansker har snøret skoene mindst fem gange om ugen og brugt en halv time eller mere på en gåtur.

Stigningen i antallet af gåture er størst blandt de 18-35-årige. Her har 57 procent travet flere ture det sidste år, end hvad de har gjort tidligere.

Gruppen er dog samtidig den, der har gået færrest ugentlige ture i perioden. 12 procent har været afsted mere end fem gange om ugen - for de +60-årige er det tal 28 procent.

Direktør i Friluftsrådet, Winni Grosbøll, er begejstret for, at så mange har opdaget glæden ved at gå og set mulighederne i at rykke indendørs arrangementer udendøre. Hun hæfter sig dog især ved undersøgelsens indikation af, at mange vil fortsætte med at bruge naturen.

"Det er rigtigt godt, for der er mange gevinster at hente ved at dyrke friluftsliv. Men med så mange flere mennesker i naturen er det vigtigere end nogensinde at sørge for gode rammer for friluftslivet, så vi alle sammen kan få gode naturoplevelser, samtidig med at vi passer på vores natur. Det arbejder vi benhårdt på i Friluftsrådet ved blandt andet at have fokus på adgang til naturen i form af flere rekreative stier og færre barrierer. For vi skal alle sammen have mulighed for at komme ud i vores natur," siger Winni Grosbøll.