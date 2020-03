Coronakrisen har sendt mange mennesker indendøre. I lande som Spanien og Italien må man kun gå ud, hvis det er allermest nødvendigt. Det sætter store begrænsninger for, hvordan du kan holde dig i form. Men stuegulvet kan du fortsat bruge til at styrke kroppens muskler eller til at få sved på panden.

Corona-krise: Sådan holder du dig i form hjemme

I flere lande er det blevet forbudt at bevæge sig ud på grund af den coronavirus, som lige nu hærger. I Italien og Spanien er befolkningen blevet bedt om at holde sig mest muligt inde og kun gå ud, når de har et helt bestemt formål - som f.eks. at skulle købe dagligvarer.

Så langt er vi endnu ikke kommet i Danmark. Her han vi fortsat bevæge os frit rundt. Myndighederne opfordrer blot til, at vi passer på med at komme for tæt på hinanden, sørger for at vaske hænder og bruge håndsprit.

Men skulle det ske, at vi pludselig får forbud mod at bevæge os uden for egen dør, så er der her et par forslag til øvelser, der kan holde dig i form.