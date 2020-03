Det kan være udfordrende, hvis hele familien pludselig er fanget under samme tag mange dage i træk samtidig med, at der både skal arbejdes og laves lektier.

Corona-krise: Få struktur på din hjemmearbejdsdag

Det er en god idé, at du får struktur på din hjemmearbejdsdag, så arbejde og fritid ikke flyder ind over hinanden. Det kan hurtig give en tilstand af stress, hvis du føler, du hele tiden skal være på og arbejde, nu hvor du som tusindvis af andre danskere på grund af corona-krisen er tvunget til at arbejde hjemmefra.

Det er specielt udfordrende, hvis det ikke bare er dig, som sidder hjemme, men hvis både ægtefælle og børn også skal have arbejde og skolegang til at fungere under samme tag.

Det bedste vil være, hvis du og din familie laver en struktur i hverdagen, som så vidt muligt ligner en normal arbejds-hverdag.

Det kan være fint nok en dags tid eller to, at tingene flyder sammen og du sidder med computeren i skødet i sofaen, men med udsigt til mindst to ugers hjemmearbejde, er det væsentlig at få struktur på hverdagen.