Corona har givet os usunde vaner

Lev sundt - 10. september 2021

Vi rører os mindre, bruger mere tid foran skærmen og mindre på sociale aktiviteter. Det er i korte træk de nedslående livsstilsændringer, som corona har medført. Ny forskning peger på, at pandemien har medført livsstilsændringer for mange af os – og desværre ikke til det bedre. Livsstilsændringerne medfører dårligere psykisk trivsel. - Vi er nødt til at se med stor alvor på forandringerne i livsstil. Manglende fysisk aktivitet er meget kritisk i forhold til den mentale sundhed, siger Robert Jonasen, der er chefpsykolog hos assistanceorganisationen SOS International. Under pandemien har SOS International oplevet en stor stigning i sager, hvor klienter søger psykologhjælp. Særligt er forekomsten af henvendelser på baggrund af angst og depression steget markant. Fra første halvår af 2020 til første halvår af 2021 har SOS International haft en stigning på 21 procent i psykologsager i Sverige, Danmark og Norge. Størst var stigningen i Norge med 39 procent. Størstedelen af stigningen skønnes at kunne henføres til corona-relaterede symptomer. Robert Jonasen peger på følgende livsstilskonsekvenser af pandemien: Hjemmearbejde har medført, at mange rører sig mindre. Nogle undersøgelser peger på en halvering af den daglige fysiske aktivitet.

Nedlukning og isolationskrav har fået os til at skære kraftigt ned på socialt samvær.

Til gengæld har vi vænnet os til at bruge langt mere tid end tidligere på at se tv, streame serier osv.

Kilde: “Lifestyle and mental health disruptions during COVID-19”

Department of Social and Decision Sciences, Carnegie Mellon University, Pittsburgh

Prioriter motion og socialt samvær - Det er desværre sådan, at det kræver en vedholdende aktiv indsats at genopbygge den mentale trivsel, når vi er blevet negativt påvirkede af de usunde livsstilsændringer, siger Robert Jonasen. Hvis man vil arbejde på at forbedre sin livsstil og få det bedre både fysisk og psykisk, har chefpsykologen en række gode råd: - Først og fremmest skal man vide, at motion aldrig har været vigtigere end det er lige nu. Derfor anbefaler jeg, at man først tager fat på at blive mere fysisk aktiv. Man kan jo slå to fluer med et smæk og motionere sammen med andre, så får man samtidig nogle point på det sociale samvær, siger Robert Jonasen.

Psykologens råd til sundere livsstilsvaner: - Brug skridttælleren på din mobiltelefon.

- Sæt overkommelige mål og glæd dig over små fremskridt

- Aftal med en ven eller veninde at gå tur, løbe eller dyrke anden sport sammen

- Få mere bevægelse i hverdagen: tag cyklen på arbejde, gå i stedet for at tage bussen, brug trapperne

- Prioritér sociale kontakter – start med et mål om en social aktivitet hver uge

- Sluk for skærmen – du kan i stedet læse en bog eller spille et spil

-Når du alligevel streamer: Slå funktionen med automatisk afspilning af næste afsnit fra Husk: Søg hjælp hvis følelsen af tungsind eller øget ængstelighed vinder frem.

Kilde: SOS International