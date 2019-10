Chefer skal gøre arbejdspladser sundere

Mange danskere vil gerne leve sundere, men har samtidig svært ved at komme i gang med konkrete tiltag. En hjælpende hånd fra arbejdspladsen kan være vejen frem, hvis det står til et flertal af befolkningen. Det påpeger en undersøgelse foretaget af Epinion for PFA. 2.175 danskere deltog i undersøgelsen.

62 procent erklærer sig enige i, at 'vores' arbejdsgivere skal bidrage til, vi via eksempelvis den rette kost i kantinen og kollegamotion i arbejdstiden får mulighed for at leve sundere.

"Det går den forkerte vej med danskernes sundhed i disse år, og det er dyrt for alle parter. Samtidig ved vi, at de fleste af os gerne vil leve sundere, men ikke får gjort noget ved det i en travl hverdag. Det tyder på, at mange har behov for hjælp til at tage de første skridt i retning af en sundere livsstil. Og her viser vores undersøgelse, at arbejdspladsen kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at få omsat vores gode intentioner til konkrete tiltag," siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA, i en kommentar til undersøgelsen.

Og hun fortsætter:

"Selvfølgelig har man først og fremmest selv et ansvar for at få gjort noget ved sin sundhed. Men en bedre sundhed er ikke bare til gavn for den enkelte, men for os alle. For eksempel ved vi, at sundere medarbejdere præsterer bedre og har færre fysiske og psykiske problemer. Derfor har også arbejdsgiverne en interesse i at hjælpe medarbejderne til at styrke sundheden - hvilket jo altså også efterspørges af danskerne ifølge den nye undersøgelse."