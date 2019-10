Bliv set i mørket

Efteråret er over os, at det betyder, at det ofte er mørkt, når du hopper i træningstøjet og begiver dig ud at motionere på veje og stier.

I mørket kan du være meget svær at se for andre trafikanter, med mindre du tager dine forholdsregler.

Det er vigtigt, at man kan se dig bagfra. For du har sværere ved at reagere, hvis en trafikant overser dig i mørket. Derfor skal du tage noget tøj på, som er forsynet med reflekser. Sørg for at reflekserne sidder de rigtige steder på ryg og bryst, arme og ben.

Desuden er det en rigtig god idé at benytte en sikkerhedsvest, som lyser godt op i mørket.

Du kan yderligere påføre dig et refleksbånd eller et bånd med LED-lys.

Løber eller går du i mørket, vil en pandelampe være en stor hjælp. Ikke bare for at du selv kan se i de mørke omgivelser, men også at dine medtrafikanter kan. Nogle pandelamper kan fås med lys, der vender både fremad og bagud. Det samme gør sig gældende, hvis du er på cykel. Her kan du få nogle stærke lygter, der man lyse stier og veje op og sørge for, at bilisterne ser dig.