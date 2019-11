Vi forsøger at optimere vores krop og sind gennem biohacking - nogle i mindre grad. Andre tager det til det ekstreme. Foto: Colourbox

Biohacking kommer - tag kontrol over din krop

Lev sundt - 13. november 2019 kl. 15:08 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gamle dage gik man til lægen. I dag går man på nettet. Google og sociale medier har gjort, at vi i langt højere grad stiller spørgsmål og selv søger forklaringer. Derved har vi rykket ved vores opfattelse af de gamle autoriteter som politimesteren, præsten og lægen, som tidligere satte dagsordenen for folks opfattelse og livsførelse.

En gruppe mennesker har taget skridtet en tak længere og ved hjælp af teknologi, internet-viden og eksperi- menter gjort sig til deres egne »læger«. De mest ekstreme kaldes »biohackere«.

En biohacker ser sin krop som et system, hvor man ved at give den et input i form af den rigtige mad, vitaminer, søvn og viden får en mere velfungerende og muligvis længere-levende krop.

De mest dedikerede biohackere nøjes ikke blot med at optimere deres kost, søvn og træning. De forsøger sig frem med eksperimenter, som kan lave ændringer i deres kroppe.

Hvad er en biohacker? En biohacker er en person, som forsøger at tage kontrol over sin krop, sit sind og sit liv. Det gør man ved hjælp fra videnskab, teknologi og personlige eksperimenter. Når man biohacker, skiller man populært sagt tingene fra hinanden og sætter dem sammen igen.

I USA eksperimenter flere med at få udskiftet deres blod med blod fra yngre mennesker - og en kendis som Twitter-chefen Jack Dorsey har afsløret, at han kun indtager et måltid om dagen, faster i weekenden, tager daglige styrtebade i isvand og mediterer flere timer hver dag. Det skulle gøre ham ekstra skarp og få ham igennem meget lange arbejdsdage.

I Finland eksperimenterer biohackere med svampe fra skoven i en kombination med sauna, kolde bade og kosttilskud, og en flok medarbejdere i rejsebureauet TUI fik gennem en kanyle skudt en lille chip ind i hånden. Med chippen kan de nu åbne skabsdøre og printe uden at medbringe et adgangskort.

Endnu er de mere ekstreme eksperimenter ikke nået til Danmark, men allerede nu sender flere danskere spyt, afføring og blod til USA for at få kortlagt deres gener og tarmbakterier.

Vi kan alle biohacke os selv ved hjælp af de smartwatches og aktivitetstrackere.



Uret hjælper På det lidt mindre ekstreme plan kan vi alle biohacke os ved hjælp af de smartwatches og aktivitetstrackere (wearables), som de seneste år har fundet vej til mange danskeres håndled.

Med ur eller tracker kan vi måle puls, skridt, søvn og den væske og de kalorier, vi indtager. Og ud fra disse informationer optimere vores krop.

Store teknologiske firmaer som Apple, Polar og Garmin har taget trenden til sig og spytter i millioner af enheder ud. Og den amerikanske medlemsorganisation American College of Sports Medicine har på den top-20-liste, man udgiver hvert år over fitness-trends, i 2019 sat Wearables øverst på hitlisten.

Det er også via smartphones, vi henter de apps, der kan måle, hvor langt vi går, cykler og løber, udfører yogaøvelser korrekt eller tager en mindfuld timeout.

Lægetjek Det er blevet mere almindeligt at få et tjek hos lægen. Her kan man få målt blodtryk, hjertefrekvens og få taget en blodprøve, som analyseres for f.eks. forhøjet kolesterol i blodet.

Netop blodprøven er specielt interessant, da forskere ved Københavns Universitet har udarbejdet en algoritme, der ud fra en række data, som kan tages fra blodprøven, kan påvise kroppens biologiske alder. Algoritmen kan fremadrette give et mere præcist billede af, hvor vi skal sætte ind med forebyggelse af aldersrelaterede sygdomme.

Ud over tjekket hos sin egen læge, kan man gå yderligere systematisk til værks ved at få en grundig helbredsundersøgelse på et privathospital.

Tre kendte biohackere Josiah Zayner har flere gange under foredrag sprøjtet en væske ind under huden, der indeholder et enzym, som klipper DNAet et helt bestemt sted. Formålet er at hæmme et gen, som bremser muskeltilvæksten. Når genet bliver hæmmet vil han få større muskler.

Neil Harbisson, der er farveblind, har fået indopereret en antenne i hovedet. Antennen gør ham i stand til at høre farver. Antennen opsnapper lyde og lave dem om til vibrationer, som igen vises som farver.

Teemu Arina måler sig selv med en specialdesignet t-shirt. Og så er han medforfatter til bogen »A Biohacker Handbook« og stifter af tænketanken Biohacker Center. Her kan man få målt sin muskelmasse, kondital, blodtryk, fedtprocent, BMI og puls. Og få kigget nærmere på prostata, tarm, bug- spytkirtel, mave milt, lever, lunger, hjerte, lymfekirtler, skjoldbruskkirtel, næse, mund, øjne, øre, nervesystem, hud, nyrer og endetarm.

Industri på vej En industri er så småt ved at vokse op omkring ønsket om at måle og optimere sig selv. Et godt eksempel, på at biohacking fører til nye varer, metoder og indtjeninger, er den amerikanske »bulletproof coffee«, der gennem de seneste par år har gået sin sejrsgang verden over. David Asprey, der har opfundet kaffen, hævder, at den hæver din IQ, giver dig vaskebræt og ekstra energi dagen igennem.

Bulletproof coffee er egentlig blot kaffe tilsat smør og en olie.

Men kaffen har gjort David Asprey til multimillionær og gjort ham i stand til at bruge en mindre formue på gennem eksperimenter og alternativer at optimere sin egen krop.