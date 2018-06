Bilen blev byttet til en cykel

Se billedserie Tine Malmros cykler hver dag hele året rundt. Foto: Thomas Olsen

Lev sundt - 06. juni 2018 kl. 12:00 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tine Malmros og hendes mand har solgt bilen. Efter de havde regnet lidt på udgifterne og sammenholdt med, hvor ofte de brugte bilen, gav det ikke længere mening at have den stående i carporten. Familien tæller seks medlemmer, og det betyder en carport, der nu er fyldt med cykler i stedet.

Alle mand cykler på arbejde og i skole. En enkelt pendler til København med toget. Og familien lider ikke afsavn.

- For tre år siden tog vi beslutningen om at prøve at leve uden bil, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så ville vi købe en lille bil. Men det har ikke været oppe til overvejelse endnu, for det har ikke været noget problem at undvære. Vi købte en ladcykel, da vi solgte bilen, ellers kunne det ikke lade sig gøre, og vi er sindssygt glade for den. Man kan sagtens køre på genbrugspladsen med en ladcykel. Der kan være overraskende meget haveaffald i den, siger Tine Malmros, der til daglig arbejder som centerleder for Hjerneskadecenter i Næstved Kommune.

Da familien havde bil, kunne Tine Malmros ikke se sig fri for at tage bilen af ren og skær vane. Dagligdagsærinder, såsom at handle, blev hurtigt en undskyldning for at tage bilen.

Børnene er vant til at skulle transportere sig selv, men det kan være svært, hvis de er syge eller kommer til skade:

- Den største udfordring ved kun at have en cykel, det er, at man ikke bare lige kan hente sine børn. Hvis de eksempelvis kommer til skade til håndbold eller lignende. Men vi har en aftale om, at man kan tage en taxa, hvis det er nødvendigt. Vi har også været på skadestuen i taxa. Jeg tror, vi har taget taxa fire eller fem gange på de tre år, vi ikke har haft bil.

Omstiller sig til arbejde For Tine Malmros og hendes kollegaer er det ikke første gang, de deltager i kampagnen 'Vi cykler til arbejde'. Selv ville hun aldrig kunne undvære den daglige cykeltur:

- Det betyder noget, at jeg får motion hver dag, men jeg synes også, det betyder noget rent mentalt, at man lige får klaret hovedet, når man har fri, eller man lige indstiller sig på at skulle på arbejde. Den omstillingsproces synes jeg, der er tid til, når jeg cykler.

- Det gode ved 'Vi cykler til arbejde'-kampagnen er, at vi bliver husket på, at det er en mulighed at cykle. Jeg har en kollega, som bor længere væk end mig. Hun cykler ikke fast, men hun cykler hver dag i maj og resten af året, når vejret er godt. Kampagnen ligger på et rigtig godt tidspunkt, for kommer cyklen frem i maj, så oplever jeg, at den også kommer frem resten af sommeren for de flestes vedkommende. Og så driller vi dem, der ikke cykler, men som sagtens kunne gøre det.

Slår et slag for hjelmen I kraft af Tine Malmros' funktion som centerleder for udkørende medarbejdere, ligger det hende meget på sinde, at cyklen også kommer i brug på de kortere ture ud til borgerne.

- Vi har jo udkørende medarbejdere i Hjerneskadecenteret, som kører i bil, fordi vi betjener borgere ude på landet. Men når det er borgere i nærområdet, så cykler de. Vi har en cykel, som man frit kan bruge. Alle vores medarbejdere cykler i øvrigt med cykelhjelm. Det er jo én af de ting, vi går meget op i. Vi har tilbud til borgere, både voksne og børn, som får en pludseligt opstået hjerneskade i trafikken. Undersøgelser viser, at hjerneskade i forbindelse med trafikuheld kan undgås eller minimeres, hvis man har cykelhjelm på.