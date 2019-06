Bevæg dig bare lidt mere

Motion behøver ikke nødvendigvis at være en længerevarende sveddryppende affære. Det kan sagtens være nogle små indslag i dagligdagen, hvor du får rørt musklerne og pulsen lidt op.

Det handler bare om at kunne se muligheden for motion i alt det, du allerede gør. Det understreger "Bevæg dig for livet", som er en kampagne, der er sat i gang af de to store danske idrætsorganisationer Danmarks Idræts forening og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger i et samarbejde med Trygfonden og Nordeafonden.

Kampagnen skal gøre Danmark til verdens mest aktive nation i 2025. De fire samarbejdspartnere har til sammen investeret 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021.

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Tip til mere beværelse i hverdagen:

1. Gør plads til bevægelse i dit hjem.

Du skal ikke ud og købe en ribbe og en hest, men sørg for at der er plads til at danse, hoppe, svinge rundt eller lave gadedrengehop.

2. Behøver du at sidde stille under hele afsnittet af yndlingsserien?

Nej, vel. Prøv bare at rejs dig og bevæg dig sådan som du har lyst til. Gerne med højere og højere intensitet. Har du en motionscykel, der alligevel samler støv, så stil den foran fjernsynet, eller læg din telefon på styret, så du fokuserer mere på serien end på det hårde i at bevæge sig.

3. Hører du tit musik? Glem naboerne, og giv den gas med dine dansemoves.

Det er sjovt, livgivende og er faktisk rigtig god motion. Og hvis du så også synger med, så får du endnu mere energi til lige at tage en sang mere. Er du mere den generte type, så tag høretelefonerne på, og luk dig inde i et værelse med nedrullede gardiner, hvor hverken familie eller naboer kan se dig.

4. Gå en tur.

Ja - det lyder simpelt, men det er ganske effektivt. Både for din krop og dit sind. Gå alene, gå med en ven, gå med en lydbog eller med musik i ørerne. Bare nyd hvert skridt, og find på nye spændende veje. (Pssst...når du går, så spiser du heller ikke i sofaen, som du måske normalt ville gøre...).

5. Glæd dig over støvsugning, rengøring, cykelturen til supermarkedet osv.

Du tænker måske ikke over det, men de kedelige pligter derhjemme giver dig også motion.

6. Klassikerne:

Parkér længst væk på parkeringspladsen, tag trappen i stedet for elevatoren, gå hen til din kollega i stedet for at sende en mail, brug trådløs telefon, så du kan snakke med venner, mens du går en tur.

7. Brug kroppen som transportmiddel.

Planlæg din hverdag, så du ofte kan gå eller cykle til arbejde, daginstitutionen, supermarkedet osv. Er det ikke muligt, så parkér lidt længere væk, og gå derfra.

8. Brug naturen og dine omgivelser.

Du behøver ikke at være rå cross fitter for lige at springe lidt op og ned af en træstub i skoven. En væg kan man fint lige sidde lidt op af, og et dørtrin kan man nemt lige hoppe frem og tilbage over en 5-6 gange. Kun fantasien sætter grænser.

9. Gør dine vaner til motionsskabere.

Når du skal børste tænder, så tag lige 3 armbøjninger inden. Eller når du griber fjernbetjeningen, så tag 5 squats, før du tænder.

10. Leg og konkurrér i familien:

Hvem kommer først hen for enden af stien, kapløb.

Hvilken gren er den højeste, du kan hoppe over?

Hvor mange gange kan du løfte denne tunge gren?

Kan du kravle under en gren uden at få beskidte bukser?

Eller kan du holde balancen, når du går på træstammen?

Husk at lige meget hvad du gør for at bevæge dig, så tæller det hele med i motionsregnskabet. Al bevægelse er bedre end ingenting, og det hele tæller.