Av-av - jeg har DOMS

DOMS står for »Delayed Onset Muscle Soreness« - på dansk forsinket muskelømhed.

Omkring et døgn efter du har trænet hårdt eller udført uvante bevægelser rammer DOMS. Muskelømheden kan holde i op til 2-3 dage, inden den forsvinder ud af kroppen.

Derfor får du DOMS

Når du belaster kroppen ved hård træning og et uvant bevægelsesmønster, sker der nogle mikroskopiske overrivninger i muskelvæv og bindevævet omkring musklerne. Dermed opstår der en betændelse (inflammation) og en hævelse i muskelvævet. Det svarer lidt til, hvis du får pådraget dig en hudafskrabning. Huden bliver flosset op og det bløder måske lidt, men i løbet af få dage er ny hud dannet hen over skrammerne.

Den samme proces sker sådan set i musklerne. De mange små overrivninger og blødninger, der opstår i muskelvævet er med til at sende informationer til kroppen om, at den skal være foreberedt på, at der kan se nye overrivninger. Men i modsætning til hudafskrabningen, så nøjes musklerne ikke bare med at lappe sig selv sammen. Muskeloverrivningerne får kroppen til at gå i forsvarsposition. Den begynder at forberede sig mod et nyt »angreb«. Det sker ved, at den bygger muskelfibrene større og stærkere.

DOMS er ikke mælkesyre

De stive muskler og oplevelsen af ømhed og smerte blev tidligere kædet sammen med ophobning af mælkesyre i musklerne. I dag ved man, at mælkesyreniveauet falder til det normale i løbet af forholdsvis kort tid - 30-60 minutter efter afsluttet træning. Mens DOMS først slår til op mod et døgn efter.

Kan man strække DOMS væk

At lave en række udstrækninger efter afsluttet træning ser ifølge gældende undersøgelser ikke ud til at have nogen effekt på muskelømheden.

Let træning ser umiddelbart derimod ikke ud til at forværre de skader, der er opstået i muskelvævet. Faktisk kan lidt let træning være med til at lette på smerteniveauet - men altså ikke forkorte perioden med DOMS.

Det bedste er faktisk at acceptere, at kroppen skal arbejde og dermed holde sig i ro, indtil DOMS har forladt den.

Og så lade være med at tage for hårdt fat til træning eller i haven næste gang - eller før du har oparbejdet en vis styrke og rutine.

Artiklen er skrevet i et samarbejde med Frederik Arildsen, Kandidatstuderende i idræt, Syddansk Universitet.