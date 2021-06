Antihistamin nedsætter effekt af intervaltræning

Igennem en del år har videnskabelige studier peget på, at histamin spiller en rolle for den umiddelbare effekt af fysisk aktivitet. Det er blandt andet påvist, at histamin har en vigtig rolle i forhold til, hvor meget blod som gennemstrømmer musklerne efter træning. Men det har hidtil været uvist, om histamin også er et vigtigt signalmolekyle, der medvirker til at regulere, hvordan kroppen reagerer på fysisk træning. Det ønskede forskergruppen at dykke ned i, og nu har de som de første påvist, at hvis man blokerer effekten af histamin i kroppen, så nedsættes effekten af træning væsentligt.

Kæmper du med høfeber og pollenallergi? Og er du en af dem, der tager antihistamin-medicin for at reducere ubehag med kløe, nys, host og snot. Og bruger du samtidig tid på at intervaltræne, så kan dit medicinindtag meget vel nedsætte effekten af din træning.

"Det primære fund i vores studie er, at på trods af at træningen var hård, og at alle trænede lige meget, så var der ringe eller ingen positive virkninger af træningen i den gruppe af mænd, der modtog antihistamin. Det er bemærkelsesværdigt. Og vi er de første, der påviser, at blokaden af histamin har så stor effekt."

Stressrespons afgørende for træningseffekt

Resultaterne er bemærkelsesværdige, men dog ikke overraskende. For der findes flere eksempler på, at forskellige typer af medicin, som dæmper kroppens stressrespons også mindsker effekten af træning. Så det tyder på, at for at træning skal have en effekt, så skal der også et stressrespons til.

"Et stressrespons er kroppens måde reagere på en udefrakommende påvirkning. Det udløses både af allergier, af et slag, af for meget arbejde - og af motion. Det er et udtryk for, at kroppen får et chok og igangsætter optimerende processer for at forberede sig til næste gang. Vi har tidligere set, at hvis vi giver noget som dæmper denne stressrespons, så udebliver effekten af træning også. Ibuprofen, antioxidanter og isbade er alle eksempler på måder at nedbringe stressrespons som fx ømhed efter træning, men som faktisk også fjerner de positive effekter," forklarer lektor Lasse Gliemann.