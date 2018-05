Se billedserie Anne Sofie Broe Hansen og Frank Hansen blev kollegaer på et behandlingstilbud i København. I dag driver de klinikken Misuzo sammen. Foto: Katrine Thorlund

Afhængig af sex

Lev sundt - 06. maj 2018 kl. 14:12 Af Katrine Thorlund

Afhængighed: På Frederiksberg ligger klinikken Misuzo. Den gør ikke meget væsen af sig udefra, men når man træder ind, er man ikke i tvivl om, at man skal føle sig tryg og godt tilpas.

Anne Sofie Broe Hansen, der er uddannet pædagog og misbrugsbehandler, og Frank Hansen, der er socialrådgiver og supervisor, driver klinikken sammen og giver afhængige en tiltrængt håndsrækning. Anne Sofie Broe Hansen er ikke i tvivl om, at sexafhængighed er noget af det mest ødelæggende, hun har set:

- Vi har arbejdet med alkoholikere i henholdvis 12 og 20 år, og jeg vil sige, at de sex- afhængige er dem, der er allermest smadret menneskeligt. Det er de smukkeste og flotteste mænd, der kommer her, men det er også dem, der er mest ødelagt. Dem, hvor det kræver mest arbejde. Det handler om at få en omsorg for sig selv og lære, at det gode er at komme tæt på et andet menneske og være rigtig intime sammen.

Anne Sofie Broe Hansen og Frank Hansen har haft mere end 97 sexafhængige i behandling og kun to af dem var kvinder. Det er behandlernes klare fornemmelse, at det er en afhængighed, der primært ses hos mænd.

De fleste mænd, der kommer i klinikken, er blevet skubbet derhen af kæresten eller konen. Mange af de sexafhængige lever i faste forhold, som på overfladen er velfungerende familier, med jobs, hus og god økonomi. Men når det usunde parforhold har nået bristepunktet, er afvænning eller opbrud sidste udvej.

- Det er jo ligesom en kvinde, der bliver boende sammen med en alkoholiker. Hvorfor gør hun det? Det er jo, fordi grænserne hele tiden bliver rykket. Det samme gælder sexafhængighed. Måske har hun født et barn og har mistet lysten lidt, eller hun føler sig måske ikke så attraktiv mere. Der er ofte en masse undskyldninger og forklaringer fra kvindens side også. Men på et tidspunkt kommer den sunde fornuft, og de indser, at det nok ikke er det, det drejer sig om, forklarer Frank Hansen og fortsætter:

- Det er sjældent, folk kommer her første gang, utroskabet bliver opdaget. Det er noget, der er blevet opdaget flere gange. De kvinder som ikke accepterer utroskab, de skrider første gang, det sker. Dem vi ser, er de par, hvor kvinderne har givet flere chancer. Benægtelsen er ligeså giftig hos partneren som den hos den afhængige.

Den evige jagt

Sexafhængighed er ikke et aktivt sexliv med ens partner, men derimod når det involverer andre. Erfaringen fra klinikken er, at sexafhængigheden handler om spændingen. Det handler om jagten og om at få en masse indviklede aftaler i stand. Afhængigheden handler også om at få seksuelle relationer, som ofte er lidt mere avancerede end det samliv, mændene har med deres koner.

- Vi har haft et ægtepar, hvor manden havde to eller tre ægteskabslignende forhold kørende ved siden af. Han var aldrig rigtig nærværende, når han var hjemme, for han skulle også bevare de andre forhold. Kvinderne vidste ikke noget om hinanden hver især. Det er jo en del af spændingen og det kick, der ligger i det. Men det var mere arbejde, end det var fornøjelse for ham, fortæller Frank Hansen.

- Skaden på familielivet er det samme som ved alkoholafhænighed. Han var fraværende og blev væk fra ting, fordi der var noget, der var vigtigere. Børnenes opvækst, sygdom og skolegang er han jo gået glip af, supplerer Anne Sofie Broe Hansen.

En skadelig parallelverden

Når du har sex med en anden end din ægtefælle og uden din ægtefælles accept, så vil de fleste opfatte det som utroskab. Et tillidsbrud, som kan være utroligt ødelæggende for et forhold. Men som sexafhængig ser man ikke nødvendigvis sex med andre som utroskab.

- I den afhængiges verden er det ikke utroskab. For al afhængighed skaber jo en parallelverden, ellers kan man jo ikke fortsætte i det. Man kan ikke fortsætte en afhængighed, uden man bilder sig ind, at det er okay, forklarer Frank Hansen.

- Det handler aldrig om det intime og det nære med de andre kvinder, det er ren sex. Tit føler mændene ikke, at de er utro, for hjertet og kærligheden er derhjemme, og de elsker virkelig deres koner. De har ikke noget følelsesmæssigt i klemme med de andre kvinder. Det er jo tit noget med at finde en anden type sex ude. Hvis konen ikke kan være både luder og madonna, så kan hun være madonna hjemme, og så finder han luderen ude. Det er barske løjer, siger Anne Sofie Broe Hansen.

Den svære opvækst

Rigtig mange af os går rundt med en tendens til afhængighed i os. Om det bliver alkohol, spil eller andet kan nogle gange virke som tilfældigheder. Men mange af de mænd, der kommer til behandling i Misuzo, har fællestræk. De har ofte haft en svær barndom.

- Rigtig mange af dem er skadet fra barndommen. Enten har der været misbrug eller anden dysfunktion som psykisk sygdom i deres opvækst. Eller også har der været en meget fraværende far. Det er virkelig slående, hvordan en manglende faderskikkelse og rollemodel spiller ind. Det kræver rigtig hårdt arbejde for manden at begynde at tale om sine følelser. Men det er simpelthen det, det handler om, fortæller Anne Sofie Broe Hansen.

- Det er en grundlæggende ting, der er i udu ved den sexafhængige, som så får noget fyldt op ved at være utro. Og så fortsætter de, fordi det giver den lettelse og befrielse, også på trods af de omkostninger, det har, siger Frank Hansen.

Hårdt arbejde

En ting, man ikke er i tvivl om, når man taler med de to behandlere, er deres store forståelse for de afhængige. For det er faktisk muligt at blive afhængigheden kvit, men der ligger en masse hårdt arbejde og tilgivelse forude. En proces, der kræver ligeså meget af partneren som af den afhængige.

Ved en udredning bliver begge parter hørt, og derefter tilrettelægges et behandlingsforløb. Forløbet tager nogle måneder, men med opfølgninger i et år.

- Vi udreder alle, hvor vi gennemgår deres livshistorie, sexhistorie og laver en sex- afhængighedstest. Der har vi partneren med, så vi får alt frem i lyset. Grunden, til at det er vigtigt at få det hele frem, er, fordi fantasien ofte er større hos partneren, end det der i virkeligheden er sket, forklarer Frank Hansen.

- Kvinderne er virkelig hårdt ramt, og det kan være meget overvældende, når alt kommer frem. Og det kan den afhængige jo ikke forstå, for det er jo deres koner, de elsker, fortæller Anne Sofie Broe Hansen.

Behandlingsforløbet starter med 30 dage uden sex.

- Sex er midlet til at undslippe de følelser og problemer, der er. Det ville svare til, at man sagde til en alkoholiker, at du kan fortsætte med at drikke, mens vi snakker sammen. Derfor er vi nødt til at behandle sexafhængigheden først, og så kommer alle de andre ting bagefter. Men du er nødt til at stoppe, og vi plejer at sige, der skal gå 30 dage uden sex og uden at være intime, også med konen. For så er man nødt til at håndtere de følelser, der kommer, og der er ingen flugtvej, forklarer Frank Hansen.

Med tilgivelse kommer kærlighed

Partnerne til sexafhængige føler stor skam ved, at de bliver i et forhold, der er så fyldt med svigt. Men det er også kærlighed, der får dem til at give behandlingen en chance.

- Når først der kommer en form for forståelse hos partneren, så bliver tilgivelsen også lettere. Fordi der ligger en kærlighed bag, ellers var de jo skredet. Når først forståelsen kommer, så nærmer de sig langsomt hinanden, fortæller Frank Hansen.

- Der er enormt meget kærlighed i rummet, når vi har med parrene at gøre. Når det lykkes, er det simpelthen fantastisk. Det er som en hel ny verden, der åbner sig for den afhængige, at man kan være så tæt med sin kone igen, siger Anne Sofie Broe Hansen.