Ældre med fysisk hårdt arbejde er syge en uge mere om året

Nu tyder ny forskning på, at de tilsyneladende også har flere sygedage end deres nabo, der eksempelvis bruger arbejdstiden på kontoret. Således viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at 50 til 59-årige danskere med fysisk krævende arbejde i gennemsnit var syge en arbejdsuge mere om året i 2017, sammenlignet med brancher, der ikke er fysisk belastende.

Rapporten baserer sig på de seneste data fra Danmarks Statistiks fraværsregister og undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager hvert andet år.

Ifølge Johan Hviid Andersen, professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning kan forskellen i sygefraværet blandt andet skyldes, at ældre ansatte i fysisk krævende brancher ofte forventes at arbejde i samme tempo som deres yngre kollegaer.

- Og det kan deres krop ikke holde til. Men i stedet for at sige fra, så spiser de nogle piller og går på arbejde alligevel. Når deres arme, skuldre og knæ så på et tidspunkt går i stykker, så havner de hos sådan en som mig. Det er trist, men desværre meget lidt overraskende, siger Johan Hviid Andersen.

Af rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det, at 50 til 59-årige med fysisk hårdt arbejde i gennemsnit havde 15 sygedage om året i 2017.

For ansatte i samme aldersgruppe uden fysisk belastende arbejde lå tallet på gennemsnitligt 9 sygedage om året.

Det svarer til, at de ansatte er syge i henholdsvis 6,2 pct og 3,8 pct. af deres arbejdstid.

Ifølge professoren er der brug for "en gennemgribende ændring" af arbejdsmiljøet for ældre ansatte i fysisk krævende brancher, hvis forskellen i antallet af sygedage skal bringes ned.

Han advarer om, at den aktuelle diskussionen om tidlig tilbagetrækning ikke må blive en undskyldning for at sylte forbedringer af arbejdsmiljøet for seniorer.

- Hvis vi vil undgå at se på de samme tal om tyve år, så bliver vi nødt til at tage fat om nældens rod, og lave nogle meget brede ordninger, der giver ældre mulighed for at skrue ned for deres arbejdstid, eller blive efteruddannet til mere skånsomme opgaver, mener Johan Hviid Andersen.

- Det er et langt sejt træk, men det vil i sidste ende være langt mere produktivt end for eksempel at diskutere, om den ene eller den anden gruppe skal gå et eller to år tidligere på pension. For faktum er, at de her problemer opstår længe før pensionsalderen, siger professoren.