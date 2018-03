Ægteskab er godt, hvis man vil holde sig sund og rask

Ifølge rapporten er mennesker, der lever i ægteskaber, således både mindre stressede, har et bedre mentalt og fysisk helbred, ryger mindre og har færre langtidssygdomme end fraskilte. Der er for eksempel dobbelt så mange fraskilte som gifte, der angiver at have et dårligt mentalt helbred, ligesom der er dobbelt så mange rygere blandt de fraskilte som blandt de gifte.

Tallene overrasker ikke psykolog og direktør for Center for Familieudvikling Mattias Stølen Due.

- Det kommer ikke bag på mig, for det harmonerer godt med det, vi ved fra andre undersøgelser, som viser, at nære relationer er et område, vi bør tage meget alvorligt, siger han.

Parterapeut og forfatter Katrine Axholm er heller ikke overrasket over, at den generelle sundhed er bedre hos gifte end hos fraskilte.

- Det er alment kendt, at folk i parforhold generelt har det bedre end singler. Både sundhedsmæssigt, livskvalitetsmæssigt og tilfredshedsmæssigt. Jeg tror, at det handler om, at vi som biologiske væsener altid ønsker os en mage at dele livet med. Vi har det bedst med at være en del af noget og er mere udsatte, når vi er alene, siger hun.

Sociolog og seniorforsker Mai Heide Ottosen fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd advarer imidlertid mod en alt for entydig tolkning af de nye tal. Blandt andet er det tvivlsomt, om det lige præcis er skilsmissen, der udløser et dårligt helbred, understreger hun.

- Man skal være opmærksom på, at der kan gemme sig andre baggrundsfaktorer og sociale selektionsprocesser i statistikken. Vi ved blandt andet, at socialt sårbare generelt er mere tilbøjelige til at blive skilt, og uden videre analyser er det umuligt at sige, hvordan de forskellige faktorer spiller ind på hinanden, siger hun.

Thomas Emil Christensen, læge på Herlev Hospital, ser også tallene fra to perspektiver.

- Det er formentlig ikke sådan, at ægteskab er den eneste forklarende variabel. Altså at folk er mindre syge, fordi de er gift. Hvis man har sociale problemer, er man nok i højere risiko for at være ugift eller fraskilt, og så er man nok også mindre tilbøjelig til at leve sundt, og derfor bliver man mere syg. Men vi ved også, at et stærkt socialt netværk, for eksempel en ægtefælle, er en uafhængig prædiktor (faktor, som forudsiger en hændelse, red.) for sygelighed. Så det er nok ikke helt skævt at sige, at ægteskab til en vis grad beskytter mod sygdom, siger han.