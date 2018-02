94 millioner kroner skal være med til at sikre, at danskerne bliver verdens mest aktive folk. Arkivfoto Foto: Christina Nowak

Send til din ven. X Artiklen: 94 millioner skal sætte skub i danskerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

94 millioner skal sætte skub i danskerne

Lev sundt - 19. februar 2018 kl. 12:17 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

94 millioner gode danske kroner skal få danskerne til at bevæge sig mere. Det er Nordea-fonden og Trygfonden, som i et samarbejde med de to store idrætsorganisationer DGI og DIF satser millioner for at få danskerne op ad sofaen og ud og bevæge sig. Målet er, at danskerne skal være verdens mest idrætsaktive folk. 75 procent af befolkningen skal i 2025 være idrætsaktive og 50 procent medlem af en idrætsforening. Det er de to idrætsorganisationers fælles vision "Bevæg dig livet". ”Opbakningen fra Nordea-fonden og TrygFonden er afgørende for, at vi kan nå vores målsætning om at blive verdens mest idrætsaktive nation. Vi skal bygge videre på medlemsfremgangen, som det er lykkes at skabe i Bevæg dig for livet-idrætterne. Det gør vi ved at tilpasse idrætstilbuddene til almindelige danskeres behov. Blandt andet med tilbud til børnefamilier, der kan kombinere kvalitetstid med familien med det at være motionsaktiv, men også med tilbud som håndboldfitness og motionsfloorball, der har motion og fællesskab i centrum og rummer alle aldre og niveauer,” siger Søren Møller, formand for DGI.

Verdensmester i breddeidræt Mere end to millioner medlemmer er der i landets idrætsforeninger. Men målet er, at endnu flere skal hjælpes ind i de aktive fællesskaber. ”At være aktiv sammen med andre er sundt - både fysisk og mentalt. Det ved de fleste af os. Men vi kan sagtens gøre det lettere og sjovere for flere danskere at komme op af sofaen, ud af døren og med i idrætsfællesskaber. Derfor bakker vi op om Bevæg dig for livets ambitiøse vision om at gøre danskerne til verdensmester i breddeidræt,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv. I de første år har Bevæg dig for livet resulteret i en række nye motionskoncepter såsom familietennis og gå- og løbekonceptet GoRun. Det har medvirket til en medlemsfremgang i samarbejdets 10 idrætter. Samtidig arbejdes der strategisk med kommuner og civilsamfundsorganisationer som Friluftsrådet om at skabe bedre rammer for idrætslivet landet rundt. ”Det er vigtigt, at vi bliver ved med at understrege, at man ikke behøver at se godt ud i tights eller kunne nogle bestemte trin eller regler for at træde ind ad døren i en idrætsklub. Mange af os er egentlig motiverede for at komme i gang og der bliver hele tiden bedre og flere muligheder for at finde en motionsform på et tidspunkt, der passer, ligesom klubberne bliver bedre til at vise mangfoldigheden i tilbuddene og blandt deltagerne,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Politisk medvind Det er ikke nok kun at udvikle idrætterne. For at få en mere aktiv befolkning skal der rækkes ud i samfundet gennem flere partnerskaber for at nå nye målgrupper. Der er underskrevet aftaler med foreløbig seks kommuner, der forpligter sig til at arbejde for flere aktive borgere på tværs af forvaltninger. Flere aftaler er på vej, og målet er 15 visionskommuner. Fakta om bevæg dig for livet

Samarbejde mellem DIF, DGI, Nordea-fonden og TrygFonden siden 2015

Partnerskabet er det største i dansk idræts historie

Målsætningen er 600.000 nye idrætsaktive og 325.000 nye foreningsmedlemmer inden 2025

Nordea-fonden og TrygFonden bidrager med 94 millioner frem mod 2020

Samarbejde i 10 idrætter: Badminton, cykling, foreningsfitness, floorball, fodbold, håndbold, kano & kajak, løb, tennis, volleyball

De 10 idrætter i Bevæg dig for livet fik 27.000 flere medlemmer fra 2015-16

Bevæg dig for livet er indskrevet i regeringsgrundlaget

Der er etableret samarbejder med foreløbig seks kommuner: Aalborg, Frederiksberg, Gentofte, Holstebro, Ikast-Brande, Skive

Særligt fokus på seniorer, idræt i folkeskolen og et partnerskab med Friluftsrådet, som skal sikre bedre rammer for idræt i naturen.

Der er kørt 1500 skræddersyede foreningsudviklingsforløb i blandt andet nye idrætstilbud, medlemsrekruttering og fastholdelse.

relaterede links