3F'erne vil gerne have et sundhedstjek på jobbet

Der lugter tit af tun og makrel på dåse i Driftsbyen og HTK Forsynings kantine i Høje-Taastrup. Det skyldes, at de cirka 140 medarbejdere i den kommunale servicevirksomhed og vandforsyningsselskabet efter foreløbig to gratis sundhedstjek er blevet opfordret til at spise mere fisk.

Og står det til 3Ferne må sundhedstjekkene gerne sprede sig til resten af landets arbejdspladser. Godt tre ud af fire medlemmer af 3F svarer i en ny undersøgelse, at de vil tage imod et gratis, årligt sundhedstjek, hvis de blev tilbudt det på jobbet.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Modsat akademikere har mange af vores medlemmer ikke mulighed for at gå til læge i arbejdstiden. Hvis de skal forlade sjakket, skal deres kollegaer bare løbe endnu hurtigere. Men undersøgelsen viser, at der er en rigtig stor opbakning til at få et sundhedstjek, hvis det kan ske i arbejdstiden på jobbet, siger 3Fs næstformand, Tina Christensen.

Under overskriften "Vi kender problemet, men hvad er løsningen", holder 3F og Socialdemokratiet torsdag en konference om social ulighed i sundhed på Christiansborg.

Og et gratis sundhedstjek på arbejdspladsen en gang om året vil være med til at rette op på uligheden, mener Tina Christensen.

- Det vil betyde, at vores medlemmers sygdomme og helbredsproblemer vil blive opdaget tidligere. Og det vil højne deres livskvalitet og arbejdsglæde og skabe mere sundhed og et større fælleskab på arbejdspladserne, siger hun.

Tina Christensen mener, at arbejdsgiverne skal betragte tilbuddet om et gratis sundhedstjek til medarbejderne som en god investering.

- De penge, som det koster, er hurtigt tjent ind igen i form af bedre sundhed og mindre sygefravær, siger hun.

Socialdemokratiets sundhedsordfører i Folketinget, Rasmus Horn Langhoff, er også meget positiv overfor årlige sundhedstjek på arbejdspladsen.

- Et gratis sundhedstjek vil både være en menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst. Så kan det godt være, at det vil koste et par tusinde kroner per medarbejder. Men de penge vil lynhurtigt være tjent ind igen i form af færre sygedage, et større velværd og en bedre livskvalitet blandt de ansatte, siger Rasmus Horn Langhoff.

I Høje-Taastrup har tilbuddet til de kommunale medarbejdere reddet liv.

- Jeg havde en medarbejder med forhøjet blodtryk. Han havde ikke været her i dag, hvis det ikke var blevet opdaget ved sundhedstjekket, siger Tom Søderhamn, der er direktør for HTK Forsyning A/S og centerchef for Driftsbyen.

Her fandt det første sundhedstjek sted i 2018. Det blev fulgt op med endnu et tjek et halvt år efter, sundere mad i kantinen, gode råd til kosten og fri adgang til et motionsrum efter fyraften. Til efteråret får de ansatte endnu et tilbud om et gratis sundhedstjek, hvor de kan få skannet deres kranspulsårer.

Ifølge Tom Søderhamn har 117 af de godt 140 medarbejdere indtil videre taget imod tilbuddene, og udgiften har foreløbig været cirka 400.000 kroner.

- Hvis jeg kan være med til at redde bare ét liv, er det alle pengene værd. Min bagtanke er selvfølgelig også på de medarbejdere, som har problemer med hjertet eller andre ting til at gå til læge, så de kan blive ved med at arbejde, siger Tom Søderhamn.

- Der er jo længe til, at mange af dem kan komme på pension. Det handler også om, at deres sidste år på arbejdsmarkedet skal være gode, siger han.