300 muligheder for en gåtur med god afstand

Lige nu har mange danskere mere end nogensinde brug for at komme ud i naturen, hvor der både er frisk luft og gode oplevelser, men hvor der også kan holdes afstand. Derfor har SPOR i Landskabet lanceret en storstilet kampagne for at gøre opmærksom på de over 300 spor og 1200 km trampestier rundt i landet.

At gå en tur giver livskvalitet og glæde, motion og sundhed, afstressning og fordybelse, forbedret indlæring og en forståelse for naturen.

Lige nu har SPOR i landskabet lanceret en stor kampagne, der skal gøre opmærksom på de mange trampestier, som findes over hele Danmark.

- Vi gerne minde danskerne om at SPOR i landskabet har stier over hele landet, hvor der er mulighed for at komme ud og opleve naturen og foråret. Det siger Anne Arhnung, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer er sammen med en række andre organisationer med til at støtte SPOR i landskabet.

- At opleve bøgen springe ud, rapsen stå gul på marken, og at fuglene kvidrer, minder os om at ikke alt er forandret og nogle ting er som de plejer at være. Det gavner os som mennesker og samfund, bidrager til at hjælpe os igennem denne specielle tid med Covid-19, understreger hun.

Du kan selv tjekke på SPOR i landskabets hjemmeside, om der er et spor i nærheden af, hvor du bor.