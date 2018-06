Se billedserie Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 101-årig med vind i håret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

101-årig med vind i håret

Lev sundt - 01. juni 2018 kl. 09:14 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden kom Kalundborg Kommune med på bølgen, som foreningen Cykling uden alder har startet for at sikre ældre mennesker på landets plejecentre retten til en omgang frisk luft på tre hjul tilsat en portion medmenneskelig snak.

Chaufførerne på de eldrevne rickshaws, som transporterer de ældre borgere rundt, kaldes piloter. I Kalundborg hedder en af piloterne Anders Villadsen. Den 78-årige tidligere kommunaldirektør bruger nogle timer om ugen af sin pensionisttilværelse på at køre ture med plejecentret Jernholtparkens beboere.

- Jeg meldte mig som pilot, da jeg hørte, at projektet kom her til byen, for det er virkelig en god idé, og det betyder meget for de ældre. For mig bærer samværet og glæden lønnen i sig selv, siger Anders Villadsen på en dag, hvor han har fornøjelsen af at skulle have en debutant med ud på rickshawen.

Det er nemlig første gang 101-årige Sonja Udsen skal med ud at køre.

- Jeg er meget spændt på det, men det skal nok blive godt, for jeg sidder jo lunt og godt, siger Sonja Udsen, mens Anders Villadsen spænder hende fast i sædet og omvikler hende med tæpper, så hun kan holde varmen på den spæde forårsdag.

Ned ad Mindernes Allé Så triller de ud fra plejecentrets hovedindgang, mens lydene fra bankoopråberen inde ved siden af langsomt forstummer. Afsted går det ud ad veje og stier og ind i naturskønne områder, hvor de fleste af de mennesker, som møder rickshawen med den ældre dame og den rødklædte chauffør, hilser på dem med et vink eller trækker hjerteligt på smilebåndet.

- Jeg plejer at cykle 10-12 kilometer på sådan en tur alt efter forholdene. Det gør jeg et par gange om ugen. Mange mennesker bliver rigtig glade, når vi passerer dem, og det gør også turen dejlig, at man mærker, at man gør en forskel. Livet på et plejecenter er ikke altid så afvekslende, og kan jeg glæde nogle ældre mennesker med en lille cykeltur, så er det det hele værd, siger Anders Villadsen, inden han spørger sin passager, hvor hun har boet.

- Lundevej, svarer Sonja Udsen og giver udtryk for sin tilfredshed med turens udvikling.

- Det går jo rigtig godt, og der er vind i sejlene. Det er en frisk tur, siger Sonja Udsen, før hun snart efter genkender sit gamle hjem.

- Der har jeg boet - i det høje der, udbryder hun.

- Og der boede min gamle læge. Og dem derinde kendte jeg også, fortæller hun på vej ned ad Mindernes Allé.

Efter en times kørsel går det igen hjemad mod Jernholtparken, og da bankotallene fra et sted nær ved igen kan høres fra plejecentrets indgang, er Sonja Udsen ikke i tvivl om, at succesen skal gentages.

- Det her kan man godt leve videre på et stykke tid. Det var simpelthen dejligt at komme ud og se alle de kendte steder igen. Det har jeg rigtig nydt. Tusind tak skal du have, siger hun fuld af livsmod til sin chauffør, før hun med rollatoren foran sig går ned mod bankospillerne.