Yngre mand fik ildebefindende

En 28-årig mand fra Vordingborg fik tidligt mandag morgen tilsyneladende et ildebefindende, da han kom kørende mod nord ad Hornsherredvej, syd for Lyndby. Og det var efter alt at dømme årsagen til, at han pludselig kørte over i den modsatte kørebanehalvdel, lige syd for rundkørslen ved Munkholmvej, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.