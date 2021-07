Se billedserie Strandskader og en svane i Lejre Vig. De fleste fuglearter klarer sig godt, også terner og klyder. Foto: Nynne Sørgaard

Ynglende fugle talt op i fjorden - ternerme er tilbage

Lejre - 06. juli 2021 kl. 11:27

En skrigende strandskade flyver i cirkler over øen, Langholm, i Lejre Vig. Årsagen til skrigeriet er den lille flok mennesker, som er gået i land for at tælle fugle.

Antallet af reder og fugle bliver noteret i små notesbøger, før biologerne efter et kort besøg på øen igen hopper i båden og sejler videre. De skal rundt til alle fjordens omkring 30 små øer og holme, der normalt er fredet i fuglenes yngletid.

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende vandfugle, og såvel fjord som en stor del af dens omgivelser er strengt beskyttet af både dansk og international lovgivning.

Nationalpark Skjoldungernes Land, Naturstyrelsen og kommunerne Lejre, Roskilde og Frederikssund holder derfor nøje øje med udviklingen blandt fjordens fugle.

Biologerne Erik Mandrup og Flemming Pagh Jensen fra WSP Danmark A/S og ornitolog og frivillig for Nationalpark Skjoldungernes Land, Erik Steen Jensen, har brugt tre dage på fugletællinger på øerne.

De tre har en særlig tilladelse til at besøge øerne for at registrere ynglefugle, oplyses det i en pressemeddelelse.

Årets fugletælling viser, at hele 44 par viber, 31 par rødben og 34 par strandskader yngler på Eskilsø. Klyden yngler med 83 par i fem forskellige kolonier, hvilket er en lille tilbagegang på Eskilsø i forhold til 2020, men nye ynglepar på andre øer og holme samt i Selsø Sø området får den samlede bestand op på mere end 100 par.

- Vi har både fjord- og havterner her i Roskilde Fjord. Fjordternen overvintrer i Vestafrika, og havternen overvintrer helt nede i Antarktis! Ternerne har i en årrække haft det svært både her i Roskilde Fjord og i resten af Danmark, og ynglesæsonen 2020 var et katastrofeår for ternerne. De var tæt på helt at forsvinde fra fjorden som ynglefugle, fortæller Erik Mandrup.

Efter tre dages fugletællinger kan Erik Mandrup dog glad bekræfte, at det i 2021 ser meget bedre ud for ternerne med mere end 60 par ynglende hav- og fjordterner fordelt på Langholm ved Lejre, Eskilsø, Lilleø, Øksneholm, Skovholmene, og Selsø Sø.

- Tidligere ynglede også verdens mindste terne, dværgternen, her i Roskilde Fjord, men den forsvandt som ynglefugl for godt 20 år siden. Til gengæld er det muligt, at verdens største terne, rovternen, nu kan begynde at yngle i fjorden, fortæller Erik Mandrup.

- Af andre store vingefang kan jeg nævne havørnen, som nu yngler med fire par her ved fjorden. Vi ser både de gamle ørne med hvide haler og de brunlige yngre fugle, som kan ses næsten overalt langs fjorden, når de jager blishøns eller fanger fisk, siger Erik Mandrup.

Ederfuglen yngler nu på stort set alle øer og holme i Roskilde Fjord. I år tæller bestanden cirka 812 ynglepar, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til 2020. Noget af forklaringen kan måske skyldes rovdyr.

- På Kølholm fandt vi mindst 10 ihjelbidte, voksne ederfugle, der stadig lå på deres reder. Nationalparken og de tre kommuner arbejder nu på at opklare, hvilket rovdyr, der har været på spil, sådan at problemet kan blive løst inden næste ynglesæson, fortæller Erik Mandrup.

Årets fugletællinger viser, at den store sølvmåge fortsat er den talrigeste ynglefugl i Roskilde Fjord med hele 1930 pa, fordelt på næsten alle fjordens øer og holme - modsat de små måger som hættemåge og stormmåge, som gennem en årrække har været i tilbagegang.

- I år så vi, at en gruppe fjordterner indfandt sig tidligt på sæsonen på Slinken i Lejre Kommune, men fuglene forsvandt igen. Kort tid efter blev en ny koloni etableret på Lilleø, fortæller Erik Mandrup.

De største fuglekolonier i Roskilde Fjord findes på Eskilsø, ved Selsø Sø, på Lilleø og Øksneholm, men også helt små lokaliteter som øerne Slinken i Lejre Kommune og Blak i Roskilde Kommune kan rumme mange ynglende fugle, selvom de i nogle tilfælde kun er måske 100 kvadratmeter store.

- Skovholmene i Lejre Vig er dækket af rørskov og anden høj vegetation, hvor toppede lappedykkere, grågæs, troldænder, blishøns og rørhøns kan yngle skjult i den tætte vegetation, fortæller Erik Mandrup.