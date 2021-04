Se billedserie Både de nuttede kyllinger og æg i flere forskellige farver er blevet populære. I det hele taget har flere kastet sig over hønsehold, og det mærker Charlotte Birkedal Nielsen. Foto: Britt Nielsen

Yndige kyllinger er klar til påske

Lejre - 01. april 2021 kl. 08:41 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

De er små, dunede og virkelig nuttede, de små kyllinger, som Charlotte Birkedal Nielsen har i øjeblikket.

- Jeg klækkede små 100 kyllinger i fredags. Der er otte tilbage, de andre er hentet, fortæller Charlotte Birkedal Nielsen, mens solen bager ned i haven, hvor nogle af kyllingerne et kort øjeblik får lov at opleve verdenen.

Charlotte Birkedal har otte forskellige racer af høns. Nogle er store, nogle er mindre. Der er forskellige farver og også en race, der ligner, at hønsene har været en tur i tørretrumbleren.

- De går i hver deres stamme, det er deres flok, siger Charlotte Birkedal Nielsen, da hun viser rundt på gården.

Charlotte Birkedal Nielsen sælger rugeæg af racehønsene.

Kyllingerne er et produkt af de kontrolrugninger, Charlotte Birkedal Nielsen laver for at sikre kvaliteten på rugeæggene.

- Der er nogle gange så stor efterspørgsel på rugeæg, at det kan være svært at tage æg fra til kontrol, fortæller Charlotte Birkedal Nielsen, som har kyllinger cirka en gang om måneden fra nu og indtil august-september.

Farvede æg er et hit

Coronatiden har gjort det populært at holde høns.

- Jeg har mange begyndere i år, som spørger efter vejledning, siger Charlotte Birkedal Nielsen, som kan se, at det eksempelvis rygtes på en villavej, og så kommer der flere fra samme vej og køber kyllinger.

- Vi møder så mange søde og skønne mennesker, siger Charlotte Birkedal Nielsen og påpeger, at det har været savnet det seneste år, hvor leveringer er sket på afstand.

I det hele taget er interessen for hønsehold steget de sidste tre-fire år. Efterspørgslen går især på de racer, som ligger farvede æg.

- Konen vil have noget pænt at kigge på, og manden kan se noget fornuft i, at hønsene leverer æg, siger Viggo Birkedal Nielsen og forklarer, at hvis man køber 10 kyllinger, så er de fire måske haner.

Hvor det tidligere kunne være et problem, er der i dag en øget bevidsthed om, at det er en bæredygtig måde at få mad i fryseren.

Høns fik gang i snakken

Familien flyttede ind på gården for seks år siden. På en klar dag kan de se spirerne på Roskilde Domkirke og dermed stadig føle sig lidt tæt på Roskilde, hvor de kom fra.

De havde allerede islandske heste, og siden er der også kommet en flok får.

- Og så skulle vi have lidt høns. Lad os bare sige, at nu har jeg en del, siger Charlotte Birkedal Nielsen med et smil.

Et besøg fra en produktionshøjskole, som skulle købe kyllinger, har udviklet sig til, at der fra tid til anden kommer besøg fra skoler, hvor børnene har forskellige behov.

Så ser de dyrene og spiser madpakker på de grønne arealer.

- Jeg er selv skolelærer, siger Charlotte Birkedal Nielsen og fortæller, om en dreng med autisme, der var på besøg med sin skole.

Han havde gået på skolen i et halvt år, men ingen havde hørt ham sige et ord. Han satte sig ned og begyndte bare at snakke i et væk med hønsene.

- Høns, jeg har svært ved at komme til, kunne han komme i nærheden af. Han connectede fuldstændig med hønsene, fortæller Charlotte Birkedal Nielsen, som kalder sine høns for terapihøns.

- Roen går ind i én. De har en speciel lyd. Det tror jeg, at de børn, som har et handicap eller en diagnose, kan mærke, siger Charlotte Birkedal Nielsen.

Dyrene giver energi

Det seneste år har der været lukket helt ned for besøg. Interviewet sker også med god afstand, da Charlotte Birkedal Nielsen har sclerose og passer ekstra godt på.

Viggo Birkedal Nielsen har sat bænke op flere steder, så Charlotte Birkedal Nielsen i de dårlige periode ikke behøver at gå så langt, før hun kan sidde.

- Jeg får energi ved at kigge på dyrene, siger Charlotte Birkedal Nielsen.

Rundt på gården går en del høns frit rundt og nyder livet. Det er høns, der som kyllinger ikke kunne sælges af en eller anden grund. Det kan også være høns, som er færdig med at få æg, og enkelte er reddet fra andre steder.

- Så går de her og har det godt, siger Charlotte Birkedal Nielsen og røber, at familien også indimellem slagter en høne.