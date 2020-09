Yderligere tre medarbejdere smittet med corona på plejecenter

Der er ikke lige nu tegn på, at yderligere medarbejdere eller beboere skulle være smittet. I de kommende uger vil alle beboere og medarbejdere på hele Ammershøjparkens Ældrecenter blive testet ugentligt, for at Lejre Kommune kan være sikre på, at smitten er inddæmmet.