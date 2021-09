Se billedserie Jens-Peter Olsen og Robert Bjrønseth fra VVSfirmaet var med til onsdagens klimaworkshop, især for at fortælle om varmepumper. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Workshop med klima i fokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Workshop med klima i fokus

Lejre - 18. september 2021 kl. 12:40 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

God mad, spændende oplæg og fem lokale firmaer var onsdag aften trækplaster ved klimaworkshoppen ved Kirke Såby Forsamlingshus. Alligevel undrede det arrangøren bag, Preben Vest Nielsen at der ikke mødte flere op til arrangementet end 11 mennesker.

- Om det skyldes eftervirkninger af Corona eller de mange konkurrerende klimaarrangementer, det ved jeg ikke. Men jeg undres over, at sådan et arrangement her ikke kan tiltrække flere, fortalte han på aftenen og fortsatte:

- Men på den anden side, så er de fremmødte jo dedikerede til klimaet og at støtte op, og det er jo trods alt det vigtigste.

Blandt de tilstedeværende workshops var blandt andre en fixer fra Repair Cafe, Torben Caspersen, der var mødt op for at bredde budskabet om at reparere fremfor at erstatte.

- Vi har jo i virkeligheden rigtig mange ting i vores hjem, der kan få et nyt liv, hvis vi reparerer fremfor at skifte ud. Og det gavner både os selv og kloden, fortalte han.

Foruden selv at have et budskab at bredde ud, benyttede han dog også chancen for selv at se sig rundt - blandt andet efter en ny varmepumpe, som VVSfirmaet i boden lige overfor hans egen, stod og reklamerede for.

- Mit gamle fyr er ved at nå dertil, hvor det skal skiftes ud. Og så vidste jeg, at VVS-Firmaet ville være her i dag, og tænkte, at så kunne jeg da også lige høre med dem.

Og netop at forklare om varmepumper var det, Jens-Peter Olsen og Robert Bjørnseth fra VVSFirmaet var mødt op for at gøre.

- Det er jo et stort emne, og ofte har folk en del spørgsmål, og dem er vi her i dag for at besvare, lød det fra Jens-Peter Olsen, der uddybede:

- Det er dyrere at etablere, end hvis man køber et nyt olie- eller gasfyr, men på den lange bane er der bedre økonomi i det. Og det er samtidig bedre for kloden.

Hvad der er bedre for kloden var et af hovedtemaerne på aftenen, også for forfatteren og aftenens foredragsholder, Nanna Hyldegaard Hansen, der har skrevet bogen »Lev for det halve«.

- Jeg er her for at fortælle lidt om, hvordan man kan skrue ned for klimabelastningen og stadig leve et helt normalt familieliv, fortalte hun og fortsatte:

- Og så for at have en hyggelig aften og svare på nogle spørgsmål.