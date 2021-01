Voluntørerne er tættere på de unges liv

- Vi er her på Efterskolen Lindenborg mest for elevernes skyld, som storebror og storesøster for eleverne.

Fælles for alle fire er, at de befinder sig på skolen ét år, typisk i det sabbatår, de har efter gymnasiet. De er alle i begyndelsen af 20'erne.

Forstander på Lindenborg Efterskole, Anders Ohlsen forklarer, at det ikke er almindeligt, at der er voluntører på efterskoler generelt. Det er det til gengæld på efterskoler med kirkelig baggrund, såsom Efterskolen Lindenborg, der har kristentro som en del af værdigrundlaget på skolen.

- Voluntører er rigtigt gode at have her. De har alderen og erfaringen og er tætte på de unges liv. De kan skabe relationer med eleverne, som vi ikke kan. De er med til at sørge for, at skolen følger med tiden, forklarer Anders Ohlsen.