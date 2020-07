Et større uheld fandt sted i krydset Torkildstrupvej og Munkholmvej. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Voldsomt uheld, da 19-årig kvinde overskred vigepligten

Natten til tirsdag skete et større færdselsuheld i krydset Torkilstrupvej og Munkholmvej ved Rye. Klokken 00.26 blev Midt- og Vestsjællands Politi alarmeret om færdselsuheldet i krydset, hvor to personbiler var stødt sammen.

Ved politiets ankomst viste det sig, at en 19-årig kvinde fra Frederikssund var kørt ad Torkilstrupvej mod nord i en personbil.

Hun kørte frem over vigelinjen for at fortsætte videre ad Nordre Ryevej og kolliderede på Munkholmvej med en anden personbil, der blev ført af en 38-årig kvinde fra Holbæk i nordvestlig retning.