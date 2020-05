Voldsom ulykke: Mand og dreng kørt ned af bus

Det blev en langt mere dramatisk lørdag eftermiddag end en 43-årig mand fra Jægerspris og en 10-årig dreng havde forestillet sig, da de kom cyklende på Elverdamsvej i Kirke Hyllinge. Her blev de nemlig kørt ned af en venstresvingende bus, hvilket blandt andet resulterede i, at den 43-årige mand måtte flyves til Rigshospitalet.

Meldingen lød på to cyklister, der var stødt sammen med en bus. En ambulance og lægehelikopteren var omgående blevet sendt til ulykkesstedet. De to cyklister var en 43-årig mand fra Jægerspris, der blev fløjet til Rigshospitalet til undersøgelse og behandlet for overfladiske sår, for en trykket brystkasse og muligvis indre blødninger. Den anden cyklist, en 10-årig dreng i familie med den 43-årige, blev bragt til behandling for diverse overfladiske skrammer.