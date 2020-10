Voldsom brand brudt ud i flerlænget ejendom

Oplysninger om branden er endnu sparsomme, men politiet melder om mange biler med nysgerrige i området, så færdselspolitiet er på vej for at spærre området af. Den brændende gård ligger i hjørnet mellem Smedevej og Kyndeløsevej.

Politiet opfordrer til at give plads for brand-, politi- og redningskøretøjer og om at holde sig væk fra området.