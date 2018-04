Kim Lærkesen har opbygget en populær virksomhed med sine partybusser på Ledreborg Allé 22. Nu får firmaet en lovliggørende tilladelse og må udvide med fem køretøjer mere. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vognmandsfirma må blive

Lejre - 13. april 2018 kl. 11:27 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Partybus.dk, der har i alt 15 partybusser, enkelte limousiner og minibusser, har fået tilladelse til fortsat at være på Ledreborg Allé. Og udvide med fem køretøjer mere til max 20, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Et flertal i teknik- og miljøudvalget (S, K og V) har givet grønt lys til en lovliggørende tilladelse til vognmandsfirmaet. Der var nemlig ikke tilladelse i forvejen til et vognmandsfirma på adressen. Her har Kim Lærkesen sine 12 partybusser og tre limousiner/ minibusser. Busserne kører fx som studenterbus og til fester, turistkørsel m.m., og der er rimelig god afstand til naboerne.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Ivan Mott (EL), der ikke stemte for beslutningen, siger til Dagbladet, at han har haft det svært med sagen:

- Årsagen er de fem køretøjer mere. Jeg havde nok stemt for en lovliggørelse af virksomheden, hvis det kun handlede om de 15 køretøjer, han allerede har der. DN har klaget over hans virksomhed; jeg ved ikke, om de nu vælger at klage til Planstyrelsen, siger Ivan Mott til Dagbladet.

Resten af medlemmerne i udvalget ønsker derimod at give mulighed for en udvidelse for den succesrige virksomhed. Ingen naboer har protesteret i en nylig nabohøring, og ejeren Kim Lærkesen er indstillet på at skærme virksomheden af med beplantning.

