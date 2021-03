Viskinde var med i Hvalsø-band

Peter Viskinde, den kendte sangskriver og guitarist i blandt andet Malurt og Big Fat Snake, er død. Det skriver mange medier om disse dage - hvad der dog ikke nævnes er, at han i et par år i 1970'erne var aktiv i Hvalsø som en del af Hvalsøspillemændene, efter at han havde været med i et par små rockbands.