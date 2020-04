Et glimt fra reklamefilmen »Fjordlandet - let the saga begin«.

VisitFjordlandets film vinder internationalpris igen

VisitFjordlandets film vinder for anden gang en international filmpris med en bronzemedalje ved en tv- og filmfestival i New York. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Filmen »Fjordlandet - let the saga begin« fik medalje ved New York Festivals TV & Film Awards 2020 i kategorien »tourism«. Festivalen hædrer film og reklamer fra fjernsyns- og filmindustrien, og der var indsendt film fra over 50 lande til konkurrencen.

»Fjordlandet - let the saga begin« er tydeligvis en film, som begejstrer og betager i udlandet, og man må håbe, at rigtigt mange ser den. Tidligere på året vandt filmen en pris i konkurrencen, the Grand Prix CIFFT Circuit. Konkurrencen er verdens største turisme- og rejsevideokonkurrence, der blev etableret for at anerkende, belønne og fejre det bedste indenfor videomarkedsføring af rejsebranchen.