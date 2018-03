Borgmester Carsten Rasmussen fik hjælp af to drenge til at klippe den røde snor med guldsaksen. Foto: Agnete Vistar

Visionen nået - det store børnehus samlet

Dette trods at der nu er hele 1930 kvadratmeter at boltre sig på, efter at de to tidligere institutioner er bygget sammen på nyskabende vis, så helt nye muligheder udfolder sig for de mange børn.